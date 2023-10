LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Nemetschek vor Zahlen zum dritten Quartal von "Underweight" auf "Equal Weight" hochgestuft und das Kursziel auf 60 Euro belassen. Das Marktumfeld für den Bausoftware-Hersteller sei widerstandsfähiger, schrieb Analyst James Goodman in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie zu europäischen Software- und IT-Konzernen. Dies mache das Verhältnis von Chancen und Risiken ausgewogener. Der Gegenwind aus dem zweiten Quartal, der etwa durch vorgezogene Aufträge entstanden sei, dürfte das dritte Jahresviertel nicht mehr so stark beeinflussen./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2023 / 14:57 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2023 / 04:10 / GMT



ISIN: DE0006452907