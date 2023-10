Bernd Wünsche (Gurupress.de) - PayPal versucht in diesen Tagen, sich mit seiner Aktie aus dem Abwärtstrend zu bewegen. In den vergangenen fünf Tagen vor dem Montag war es bereits um ca. 1,5 % aufwärts gegangen. Am Montag ging die Aktie dann mit einem weiteren kleinen Gewinn von gut 1 % in das Rennen der neuen Woche. Immerhin. Denn PayPal ist an sich noch recht ungünstiger Stimmung. Die US-Amerikaner sind wahrscheinlich noch immer Opfer der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...