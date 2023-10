Jakob Ems (Gurupress.de) - Ein Monat voller Veränderungen liegt hinter der Berkshire Hathaway-Aktie. In der ersten Handelswoche des Oktobers schloss sie bei 347 USD, was einem Minus von 0,69% entspricht. Noch drastischer fällt die Bilanz aus, wenn man die letzten fünf Handelstage betrachtet: Die Berkshire Hathaway-Aktie verzeichnete einen Rückgang von 3,7%. Diese Entwicklung könnte in Verbindung mit dem LNG-Markt zu stehen, auf dem die ...

