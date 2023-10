DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

DIENSTAG: In Südkorea ruht das Geschäft wegen des andauernden Erntedankfestes, ebenso in Schanghai ("Goldene Woche").

MITTWOCH: In China bleiben die Börsen wegen der sogenannten Goldenen Woche weiter geschlossen.

TAGESTHEMA

Ostdeutschland als Wirtschaftsstandort ist nach Ansicht der Wirtschaftsweisen Veronika Grimm zunehmend im Vorteil. Im Zuge des Wandels zur Klimaneutralität verschöben sich "die relativen Standortvorteile in Deutschland", sagte Grimm den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "Hier können die ostdeutschen Flächenländer profitieren, die ein deutlich größeres Potential für Erneuerbare Energien haben als der dichter besiedelte Westen."

Das Mitglied im Sachverständigenrat Wirtschaft sagte, die "aktuell herausfordernde Situation (...) sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass in den vergangenen drei Jahrzehnten viel passiert ist." Die ostdeutschen Länder hätten viel in Forschung und Entwicklung investiert, was sich nun in Ansiedlung von technologieorientierten Unternehmen und Gründungsaktivität niederschlage. Eine Wiederholung der Erfahrungen der Jahrtausendwende mit extremer Arbeitslosigkeit im Osten drohe aufgrund der demografischen Entwicklung nicht, sagte Grimm. Die einzig wirkliche Bedrohung des Wohlstands sei die wachsende Zustimmung zu extremistischen Parteien - insbesondere der AfD.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Keine wichtigen Termine angekündigt.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- CH 08:30 Verbraucherpreise September PROGNOSE: 0,0% gg Vm/+1,8 gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+1,6% gg Vj

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 15.246,00 -0,6% E-Mini-Future S&P-500 4.315,25 -0,2% E-Mini-Future Nsdq-100 14.946,75 -0,3% Nikkei-225 31.157,40 -1,9% Schanghai-Composite FEIERTAG Hang-Seng-Index 17.221,29 -3,3% +/- Ticks Bund -Future 127,86 +14 Montag: INDEX Schluss +/- DAX 15.247,21 -0,9% DAX-Future 15.338,00 -1,0% XDAX 15.212,36 -1,0% MDAX 25.773,43 -1,2% TecDAX 2.994,84 -0,8% EuroStoxx50 4.137,63 -0,9% Stoxx50 3.886,47 -0,9% Dow-Jones 33.433,35 -0,2% S&P-500-Index 4.288,39 +0,0% Nasdaq-Comp. 13.307,77 +0,7% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 127,72 -73

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die europäischen Aktienmärkte werden zum Handelsstart am Dienstag im Minus erwartet. Unverändert belastet der anhaltende Abverkauf an den Anleihemärkten. Bemerkenswert ist, dass die Rendite der 10-jährigen Treasuries auf ihren höchsten Stand seit 2007 auf 4,7 Prozent stieg, während die Rendite der 30-jährigen US-Anleihen auf 4,81 Prozent kletterte, den höchsten Stand seit 2010. Dieser Renditeanstieg spiegelt für Stephen Innes, Partner bei SPI-Management, die Reaktion des Marktes auf die Kommunikation der Federal Reserve wider, die ihre Verpflichtung der Leitzinsen für einen längere Zeit auf hohem Niveau zur Bekämpfung der Inflation signalisiert hat.

Rückblick: Schwach - Nach einer freundlichen Eröffnung drehten die Börsen schnell wieder ins Minus. Steigende Zinsen sorgten für Gegenwind, zumal damit Anleihen zunehmend an Attraktivität gewinnen - gleichwohl kamen auch die Anleihen zurück. Eher bremsend wirkten neue Konjunkturdaten aus China, die durchwachsen ausgefallen waren und Konjunktursorgen am Leben hielten. Dazu dürften viele Anleger in Deutschland dem Markt am Brückentag zum Tag der Deutschen Einheit ferngeblieben sein. Sämtliche Branchenindizes schlossen im Minus. Etwas überraschend gaben auch Finanzwerte deutlicher nach, die oft von höheren Zinsen profitieren. Auf der anderen Seite hielten sich Technologieaktien relativ gut, obwohl die Branche üblicherweise von steigenden Zinsen belastet wird.

Edenred und Sodexo gaben um 11 bzw. um 3,3 Prozent nach. Sie wurden belastet von Überlegungen der französischen Regierung, dass die Sätze für Essensgutscheine deutlich zu hoch seien und den Wettbewerb gegenüber den Restaurants vor Ort verzerrten. Für die Aktie des niederländischen Versicherers Ageas ging es um 4,1 Prozent nach unten. Die Analysten der UBS hatten das Papier auf Verkaufen heruntergestuft.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Schwach - Hauptverlierer im DAX waren Fresenius mit minus 3,6 Prozent, belastet von der Spekulation über einen möglichen Dividendenausfall. Wegen der für die Kliniktochter Helios in Anspruch genommenen staatlichen Energiehilfe darf der DAX-Konzern für 2023 möglicherweise weder eine Dividende an seine Aktionäre noch Boni an seine Manager zahlen. Bei der Deutschen Bank (-3,2%) wurde als belastend gesehen, dass das Kundenchaos bei der Postbank für den Mutterkonzern nun Konsequenzen hat: Die Finanzaufsicht Bafin hat einen Sonderbeauftragten entsendet, der die Bank bei der Behebung ihrer Probleme überwacht. Commerzbank verloren 2,5 Prozent, nachdem Goldman Sachs das Kursziel leicht gesenkt hatte. Allerdings lagen europaweit Bankaktien schwach im Markt. Für Hella ging es um 2,5 Prozent nach oben, nachdem das Unternehmen den Verkauf der Anteile am Joint Venture Behr-Hella Thermocontrol (BHTC) an das taiwanische Unternehmen AUO Corporation bekannt gegeben hat. Hella rechnet daraus mit einem Buchgewinn von rund 100 Millionen Euro.

XETRA-NACHBÖRSE

In einem insgesamt etwas leichteren Markt fielen Deutsche Konsum REIT um 5,6 Prozent. Die Rückzahlung der Darlehensforderung gegenüber der Hauptgesellschafterin sei ausstehend.

USA - AKTIEN

Uneinheitlich - Damit haben sich Hoffnungen auf einen guten Start in den traditionell stärkeren Oktober zunächst nicht erfüllt. Dass die Akteure nicht risikofreudiger unterwegs waren, lag vor allem an den weiter steigenden Marktzinsen. Nicht nur für Erleichterung sorgte, dass auf den letzten Drücker eine Haushaltssperre des Staates vermieden werden konnte, nachdem der US-Kongress doch noch einen Übergangshaushalt zustande brachte. Der stellt die Finanzierung der Bundesbehörden nämlich nur bis zum 17. November sicher, dann könnte der Streit wieder von vorne losgehen. Tesla zeigten sich 0,6 Prozent fester. Der Elektroautobauer hat im dritten Quartal weniger Fahrzeuge ausgeliefert als erwartet, aber das Absatzziel für das Gesamtjahr bekräftigt. Nach der Ernennung von Pat Shanahan zum Interims-CEO stiegen die Aktien von Spirit AeroSystems um 4,3 Prozent, während die meisten anderen Luft- und Raumfahrtaktien nachgaben.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 5,10 +4,7 5,05 67,7 5 Jahre 4,70 +8,1 4,61 69,5 7 Jahre 4,71 +8,9 4,62 73,6 10 Jahre 4,68 +10,1 4,58 79,8 30 Jahre 4,78 +7,4 4,70 80,6

Die Renditen zogen weiter spürbar an, der Zehnjahreszins lag bei 4,68 Prozent. Dazu trug auch der ISM-Index des verarbeitenden Gewerbes bei, der stärker ausfiel als erwartet.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0:00 Mo, 18:30 % YTD EUR/USD 1,0465 -0,1% 1,0480 1,0495 -2,2% EUR/JPY 156,85 -0,1% 157,03 157,23 +11,8% EUR/CHF 0,9622 +0,0% 0,9621 0,9636 -2,8% EUR/GBP 0,8674 +0,1% 0,8669 0,8659 -2,0% USD/JPY 149,88 +0,0% 149,84 149,81 +14,3% GBP/USD 1,2064 -0,2% 1,2088 1,2120 -0,3% USD/CNH 7,3267 +0,1% 7,3222 7,3191 +5,8% Bitcoin BTC/USD 27.613,68 +0,4% 27.498,71 28.067,20 +66,4%

Der stärkere ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe trieb den Dollar, der Euro fiel zurück auf ein Jahrestief bei 1,0480 Dollar.

ROHSTOFFE

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 88,07 88,82 -0,8% -0,75 +13,2% Brent/ICE 89,75 90,71 -1,1% -0,96 +9,8%

Die Ölpreise drehten ins Minus, was am Aktienmarkt zum Teil für etwas Entlastung sorgte. Hier wurden die ISM-Daten negativ gelesen, weil sie noch im Kontraktionsbereich verblieben. Die Citigroup hat derweil in einer umfänglichen Studie die Preise als zu hoch bezeichnet.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.819,79 1.827,98 -0,4% -8,19 -0,2% Silber (Spot) 21,00 21,08 -0,3% -0,07 -12,4% Platin (Spot) 872,43 882,00 -1,1% -9,58 -18,3% Kupfer-Future 3,61 3,64 -1,0% -0,04 -5,3%

Der Goldpreis litt unter dem starken Dollar und den hohen Zinsen und fiel um gut 1 Prozent.

MELDUNGEN SEIT MONTAG 17.30 UHR

NOTENBANK AUSTRALIEN

Die Reserve Bank of Australia (RBA) hat auf ihrer ersten Board-Sitzung unter der neuen Gouverneurin Michele Bullock die Zinssätze den vierten Monat in Folge unverändert bei 4,1 Prozent belassen. Die Notenbank hielt sich aber die Möglichkeit offen, die Geldpolitik angesichts des Kampfes zur Inflationseindämmung erneut zu straffen.

SERBIEN/KOSOVO

