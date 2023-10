EQS Newswire / 03.10.2023 / 08:00 CET/CEST

NAIROBI, KENIA - Media OutReach - 3. Oktober 2023 - Swiss-Belhotel International, die schnell wachsende globale Hotelmanagement-Gruppe, hat eine Vereinbarung mit NIBS Resort Company Limited über den Betrieb des Swiss-Belinn Nairobi, dem ersten Hotel der Gruppe in Afrika, unterzeichnet. Diese Zusammenarbeit unterstreicht die strategischen Expansionspläne von Swiss-Belhotel International in Afrika.



Von links nach rechts: Stella Wanyoike, Antony Wanyoike, Laurent Voivenel, Lizzie Wanyoike, Eric Wanyoike

Das Hotel liegt im ruhigen Stadtteil Kileleshwa, der für seine grüne und ruhige Umgebung bekannt ist, und verfügt über 89 geräumige Zimmer, 9 gut ausgestattete Tagungsräume und einen Fitnessraum. Das Restaurant des Hotels ist ganztägig geöffnet und eine wundervolle Bar auf der Dachterrasse lädt mit Panoramablick über die Skyline von Nairobi ein. Das Hotel befindet sich lediglich 25 Minuten vom internationalen Flughafen Jomo Kenyatta entfernt und durch die erstklassige Lage erreichen Gäste in nur 5 Minuten das pulsierende Leben im Stadtteil Westlands.



Die anwesende Lizzie Wanyoike, renommierte kenianische Unternehmerin und Gründerin des Nairobi Institute of Business Studies (NIBS), segnete die Zeremonie für ihre Familie.



Antony, Stella und Eric Wanyoike, Geschäftsführer von NIBS Resort Company Limited, äußerten sich erfreut darüber, dass Swiss-Belhotel International ihr Haus betreiben wird: "Swiss-Belhotel International ist für exzellente Leistungen bekannt. Wir sind überzeugt, dass die Präsenz der Gruppe in Nairobi durch das Swiss-Belinn das Hotelangebot der Stadt positiv beeinflussen und für mehr Diversität sorgen wird."



Nairobi, das mit etwa 10 % aus dem Tourismus zum BIP beiträgt und im Jahr 2022 1,48 Millionen internationale Touristen begrüßen durfte, konnte seinen Ruf als führendes Geschäfts- und Reiseziel festigen.



Gavin M. Faull, Vorsitzender und Präsident von Swiss-Belhotel International, dazu: "Wir sind stolz, mit der Marke Swiss-Belinn im lebhaften Nairobi vertreten zu sein. Der Markteintritt in Kenia und speziell in Nairobi mit einem renommierten Partner wie NIBS Resort Company Limited passt perfekt zu unseren globalen Expansionsplänen. Es ist das erste Hotel unserer Gruppe in Afrika und stellt somit einen wichtigen Meilenstein für uns dar."



Swiss-Belhotel International wird in Kürze mit der Umsetzung seiner internationalen Standards und den Renovierungsarbeiten beginnen. Die komplette Neugestaltung des Swiss-Belinn Nairobi soll bis zum 15. Januar 2024 abgeschlossen sein.



Laurent A. Voivenel, leitender Vizepräsident - Betrieb und Entwicklung, EMEA und Indien, fügt hinzu: "Der Nahe Osten und Afrika sind die wichtigen Wachstumsmärkte für uns. Die jüngsten Daten aus der Tourismusbranche deuten auf ein gesundes Wachstum in Afrika hin und Nairobi entwickelt sich zu einem wichtigen Reiseziel, sodass der Eintritt von Swiss-Belhotel International in diesen Markt genau zum richtigen Zeitpunkt kommt. Wir freuen uns darauf, unser Markenversprechen auch im Swiss-Belinn Nairobi umzusetzen."



