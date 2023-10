DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

FEIERTAGSHINWEIS

DIENSTAG: In Südkorea ruht das Geschäft wegen des andauernden Erntedankfestes, ebenso in Schanghai ("Goldene Woche").

MITTWOCH: In China bleiben die Börsen wegen der sogenannten Goldenen Woche weiter geschlossen.

TAGESTHEMA

Die Reserve Bank of Australia (RBA) hat auf ihrer ersten Board-Sitzung unter der neuen Gouverneurin Michele Bullock die Zinssätze den vierten Monat in Folge unverändert bei 4,1 Prozent belassen. Die Notenbank hielt sich aber die Möglichkeit offen, die Geldpolitik angesichts des Kampfes zur Inflationseindämmung erneut zu straffen. Die Entscheidung war von Ökonomen weitgehend erwartet worden, obwohl die Inflation in den zwölf Monaten bis August auf 5,2 Prozent gestiegen war, gegenüber 4,9 Prozent im Juli. In einem Begleitkommentar zur Zinsentscheidung erklärte die RBA, die Inflation sei nach wie vor zu hoch, aber die jüngsten Daten stünden im Einklang mit einer Rückkehr in den Zielbereich der Zentralbank von 2 Prozent, wobei Produktion und Beschäftigung weiter wachsen würden.

"Eine weitere Straffung der Geldpolitik könnte erforderlich sein, um sicherzustellen, dass die Inflation innerhalb eines angemessenen Zeitrahmens auf das Zielniveau zurückkehrt, aber das wird weiterhin von den Daten und der sich entwickelnden Einschätzung der Risiken abhängen", sagte Bullock, die Philip Lowe als Gouverneur ablöste, als dessen siebenjährige Amtszeit Mitte September endete.

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.315,00 -0,2% E-Mini-Future Nasdaq-100 14.946,25 -0,3% Nikkei-225 31.183,93 -1,8% Hang-Seng-Index 17.221,80 -3,3% Kospi Feiertag Shanghai-Composite Feiertag S&P/ASX 200 6.938,90 -1,3%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Am Dienstag dominieren an den Börsen in Ostasien und Australien negative Vorzeichen. Auf der Stimmung lastet der neuerliche Anstieg der US-Anleiherenditen. Während in Schanghai und Seoul der Handel feiertagsbedingt erneut pausiert, geht es an der Börse in Hongkong nach dem langen Wochenende erst einmal steil abwärts. Die gestiegenen Marktzinsen drücken in Hongkong die Immobilienwerte. Unter anderem fallen Country Garden Holdings um 5,5 Prozent und New World Developments um 6,6 Prozent. Gegen die negative Tendenz im Sektor springen die Aktien des finanziell schwer angeschlagenen Immobilienkonzerns Evergrande nach der Wiederaufnahme des Handels zeitweise um über 30 Prozent nach oben; aktuell notiert die Aktie gut 15 Prozent im Plus. Auch in Tokio wird das Zinsthema gespielt, nachdem die Rendite zehnjähriger japanischer Staatsanleihen den höchsten Stand seit zehn Jahren erreicht hat. Verkauft werden in Tokio Aktien von Automobilherstellern wie Mazda (-5,8%), Nissan (-4,2%) oder Mitsubishi Motors (-4,4%). In der ganzen Region werden Aktien des Energie- und Rohstoffsektors abgestoßen, nachdem der Ölpreis am Vortag kräftig gefallen war. Auch der feste Dollar drücke die Preise, heißt es. In Tokio verbilligen sich Inpex um 6,7 Prozent und Japan Petroleum Exploration um 5,9 Prozent. CNOOC verlieren in Hongkong 2,8 Prozent. In Sydney geben Santos um rund 4 Prozent nach und Woodside Energy um 3,6 Prozent. Die Aktien der australischen Bergbaugesellschaften Rio Tinto und BHP fallen um 1,6 und 2 Prozent.

US-NACHBÖRSE

ALX Oncology einen Satz von rund 25 Prozent. Das Unternehmen hatte für Dienstag Zwischenergebnisse einer Phase-II-Studie seines Magenkrebsmittels Evorpacept angekündigt. Delta Apparel hat eine Übernahmeofferte für die Sparte Salt Life erhalten. Die Titel sprangen daraufhin um fast 20 Prozent nach oben. Oddity Tech verteuerten sich um 11,5 Prozent, nachdem das Unternehmen einige vorläufige Zahlen zum dritten Quartal veröffentlicht und die Wachstumsprognose erhöht hatte. Das dritte Quartal dürfte das Beste in der Geschichte des Unternehmens werden, kündigte Oddity Tech an.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 33.433,35 -0,2% -74,15 +0,9% S&P-500 4.288,39 +0,0% 0,34 +11,7% Nasdaq-Comp. 13.307,77 +0,7% 88,45 +27,2% Nasdaq-100 14.837,57 +0,8% 122,33 +35,6% Montag Freitag Umsatz NYSE (Aktien) 975 Mio 1,07 Mrd Gewinner 545 1.293 Verlierer 2.358 1.580 Unverändert 73 101

Uneinheitlich - Damit haben sich Hoffnungen auf einen guten Start in den traditionell stärkeren Oktober zunächst nicht erfüllt. Dass die Akteure nicht risikofreudiger unterwegs waren, lag vor allem an den weiter steigenden Marktzinsen. Nicht nur für Erleichterung sorgte, dass auf den letzten Drücker eine Haushaltssperre des Staates vermieden werden konnte, nachdem der US-Kongress doch noch einen Übergangshaushalt zustande brachte. Der stellt die Finanzierung der Bundesbehörden nämlich nur bis zum 17. November sicher, dann könnte der Streit wieder von vorne losgehen. Tesla zeigten sich 0,6 Prozent fester. Der Elektroautobauer hat im dritten Quartal weniger Fahrzeuge ausgeliefert als erwartet, aber das Absatzziel für das Gesamtjahr bekräftigt. Nach der Ernennung von Pat Shanahan zum Interims-CEO stiegen die Aktien von Spirit AeroSystems um 4,3 Prozent, während die meisten anderen Luft- und Raumfahrtaktien nachgaben.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 5,10 +4,7 5,05 67,7 5 Jahre 4,70 +8,1 4,61 69,5 7 Jahre 4,71 +8,9 4,62 73,6 10 Jahre 4,68 +10,1 4,58 79,8 30 Jahre 4,78 +7,4 4,70 80,6

Die Renditen zogen weiter spürbar an, der Zehnjahreszins lag bei 4,68 Prozent. Dazu trug auch der ISM-Index des verarbeitenden Gewerbes bei, der stärker ausfiel als erwartet.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:15 Uhr % YTD EUR/USD 1,0465 -0,1% 1,0479 1,0584 -2,2% EUR/JPY 156,85 -0,1% 157,03 158,34 +11,8% EUR/GBP 0,8674 +0,1% 0,8669 0,8664 -2,0% GBP/USD 1,2064 -0,2% 1,2088 1,2214 -0,3% USD/JPY 149,89 +0,0% 149,84 149,61 +14,3% USD/KRW 1.362,66 +0,4% 1.356,82 1.351,09 +8,0% USD/CNY 7,2039 +0,3% 7,1819 7,1766 +4,4% USD/CNH 7,3269 +0,1% 7,3222 7,2995 +5,8% USD/HKD 7,8306 -0,0% 7,8321 7,8320 +0,3% AUD/USD 0,6316 -0,8% 0,6364 0,6425 -7,3% NZD/USD 0,5908 -0,7% 0,5949 0,6006 -7,0% Bitcoin BTC/USD 27.596,07 +0,4% 27.498,71 28.123,79 +66,2% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der stärkere ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe trieb am Montag den Dollar, der Euro fiel zurück auf ein Jahrestief bei 1,0480 Dollar.

Der Yen zeigt sich am frühen Dienstag derweil unbeeindruckt von der Ankündigung des japanischen Finanzministers Shunichi Suzuki, dass die japanische Regierung am Devisenmarkt zugunsten der heimischen Währung intervenieren werde, sollte diese zu sehr abwerten. Dabei werde kein bestimmtes Kursniveau angestrebt, vielmehr konzentriere man sich auf die Volatilität, so der Minister.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 88,06 88,82 -0,9% -0,76 +15,3% Brent/ICE 89,75 90,71 -1,1% -0,96 +9,8%

Die Ölpreise drehten ins Minus, was am Aktienmarkt zum Teil für etwas Entlastung sorgte. Hier wurden die ISM-Daten negativ gelesen, weil sie noch im Kontraktionsbereich verblieben. Die Citigroup hat derweil in einer umfänglichen Studie die Preise als zu hoch bezeichnet.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.819,51 1.827,98 -0,5% -8,47 -0,2% Silber (Spot) 21,00 21,08 -0,3% -0,07 -12,4% Platin (Spot) 872,65 882,00 -1,1% -9,35 -18,3% Kupfer-Future 3,61 3,64 -1,0% -0,04 -5,4%

Der Goldpreis litt unter dem starken Dollar und den hohen Zinsen und fiel um gut 1 Prozent.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

INNENPOLITIK USA

Der republikanische Hardliner Matt Gaetz hat einen Absetzungsantrag gegen den republikanischen Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, eingereicht. Der Abgeordnete aus Florida stellte am Montag den Antrag, das Amt des Vorsitzenden des Repräsentantenhauses für "vakant" zu erklären. Damit heizt Gaetz erneut einen schon länger innerhalb der Partei schwelenden Streit zwischen traditionell-konservativen Republikanern und den Rechtsaußen-Anhängern des Ex-Präsidenten Donald Trump an.

FED

