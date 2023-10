© Foto: picture alliance / newscom | John Angelillo



Die Kryptowährungsbörse Coinbase hat von der Zentralbank des Stadtstaates Singapur eine vollständige Lizenz für den Zahlungsverkehr erhalten, teilte das in den USA ansässige Unternehmen am Montag mit.

Die von der Monetary Authority of Singapore (MAS) erteilte Major Payment Institution (MPI)-Lizenz ermöglicht es Coinbase, Privatpersonen und Institutionen in Singapur, digitale Zahlungstoken anzubieten. Der Stadtstaat hat sich in den letzten Jahren zu einem Zentrum für Kryptowährungen in Asien entwickelt, berichtet Reuters.

Coinbase, die größte börsennotierte Kryptobörse der Welt, hatte im Oktober letzten Jahres bereits eine vorläufige Genehmigung erhalten.

Singapur hat Unternehmen für digitale Vermögenswerte aus Ländern wie China und Indien angezogen. Coinbase sagte, es sei ein "wichtiger Markt" für das Unternehmen und zitierte Umfragedaten, die zeigen, dass 32 Prozent der Einwohner von Singapur Kryptowährungen besitzen oder dies in der Vergangenheit getan haben.

Aber eine Reihe von Zusammenbrüchen bei Krypto-Firmen im Jahr 2022, einschließlich des Hedge-Fonds Three Arrows Capital, hat die Begeisterung für die Branche abgekühlt. Singapurs staatliche Investmentfirma Temasek kürzte das Gehalt des Teams, das eine Investition von 275 Millionen US-Dollar in die inzwischen bankrotte Kryptobörse FTX empfohlen hatte.

Die MAS, Singapurs Zentralbank und Finanzaufsichtsbehörde, erklärte letzten Monat auf ihrer Website, dass sie Kryptowährungs-Unternehmen nur dann Lizenzen erteile, wenn sie über solide Kontrollen zur Bekämpfung der Geldwäsche verfügten, und dass "die meisten Bewerber nicht erfolgreich waren". Im Jahr 2020 hatten im Rahmen einer neuen Regelung rund 180 Unternehmen die Lizenz für Krypto-Zahlungen beantragt, wie Reuters im vergangenen Jahr berichtet hat.

Vierzehn Unternehmen, darunter die Niederlassungen des britischen Fintechs Revolut und des Londoner Kryptounternehmens Blockchain.com in Singapur, haben hingegen eine Lizenz für Kryptozahlungen erhalten, so die MAS.

Im August 2022 sagte die MAS, dass sie Vorschriften plane, die es Kleinanlegern erschweren würden, mit Kryptowährungen zu handeln, zu einer Zeit, in der sie sich der damit verbundenen Risiken "irrationalerweise nicht bewusst" zu sein scheinen.

Autor: Ingo Kolf für wallstreetONLINE Zentralredaktion

