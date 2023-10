Im Vorjahresvergleich legte die Zahl der Firmenpleiten in den ersten neun Monaten um satte 11% auf 5466 zu. Im September allein lag das Plus mit 700 Konkursen sogar bei fast 20%.Zürich - In der Schweiz haben bisher in diesem Jahr deutlich mehr Firmen Konkurs angemeldet als vergangenes Jahr. Insgesamt dürften 2023 rund 10'000 Firmen Pleite gehen. Gleich dreimal sei in den ersten neun Monaten 2023 die Marke von 700 Konkursen pro Monat erreicht oder übertroffen worden, teilte der Gläubigerverband Creditreform am Dienstag mit. Das seien gleich drei Rekordmarken...

