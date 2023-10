FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Dienstag zu Beginn des Feiertagshandels leicht gestiegen. Am Morgen legte der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,11 Prozent auf 127,86 Punkte zu. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen betrug 2,90 Prozent. Sie hält sich damit weiter in der Nähe des in der vergangenen Woche markierten 12-Jahres-Hoch von 2,98 Prozent.

Im Feiertagshandel stehen kaum wichtige Konjunkturdaten auf dem Programm. Am deutschen Anleihemarkt wird daher mit einem eher impulsarmen Handel gerechnet. Marktbeobachter sprachen von einer leichten Gegenbewegung bei den Kursen der Bundesanleihen, nachdem sie zu Beginn der Woche nach unerwartet starken US-Konjunkturdaten unter Druck geraten waren.

Der am Markt stark beachtete Einkaufsmanagerindex ISM für die Industrie war im September stärker als erwartet gestiegen./jkr/zb