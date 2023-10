DJ EUREX/Bund-Future im Verlauf im Plus

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future notiert am "Tag der deutschen Einheit" im Plus. Der Dezember-Kontrakt steigt um 14 Ticks auf 127,86 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 127,89 Prozent und das Tagestief bei 127,65 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 19.713 Kontrakte. Der Bobl-Futures gewinnt 4 Ticks auf 115,47 Prozent. Der Blick auf die italienischen anleihen zeigt, dass die BTPs mit einer Laufzeit von 10 Jahren mit einem Ausschlag von 190 Basispunkten gehandelt werden. Am Vormittag dürfte EZB-Volkswirt Philip Lane in seiner Rede "Hauptfaktoren der Inflation und die Reaktion der EZB" interessante analytische Einblicke geben. Das Hauptaugenmerk am Anleihenmarkt dürfte auf EZB-Chefin Christine Lagarde liegen, wenn sie am Mittwoch die Geldpolitik-Konferenz der EZB eröffnet.

October 03, 2023

