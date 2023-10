FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax knüpft am Tag der Deutschen Einheit an seinen schwachen Wochenauftakt an. Während steigende Renditen Anleihen stetig attraktiver machen, sinkt das Interesse der Anleger an Aktien weiter. Laut dem Marktbeobachter Andreas Lipkow lasten die Renditen "wie Blei auf den Aktienkursen".

Der Dax verlor im frühen Dienstagshandel 0,44 Prozent auf 15 179,50 Punkte. Der Leitindex steuerte damit wieder sein tiefstes Niveau seit März an, das vor wenigen Tagen mit 15 138 Punkten erreicht wurde. Ein zwischenzeitlicher Erholungsversuch war am Vortag zu Ende gegangen. Für den MDax ging es am Dienstag um 0,60 Prozent auf 25 619,16 Punkte bergab. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 bewegte sich mit einem halben Prozent im Minus.

Laut der Commerzbank stehen die hohen Anleiherenditen im Zusammenhang mit anhaltenden Inflationssorgen und der Notwendigkeit, die Zinsen noch länger hoch zu halten. Ein solider ISM-Bericht für die US-Industrie habe am Montag dazu beigetragen, indem er eine robuste Verfassung der US-Wirtschaft signalisierte. Anleger gehen davon aus, dass dies der US-Notenbank Fed noch Spielraum für weiter hohe Zinsen gibt./tih/jha/

