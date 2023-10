Vaduz (ots) -Die jährlichen J+S Ausbildungen der Stabsstelle für Sport in der Sportart Fussball haben mittlerweile Tradition. Fussball ist gemäss einer Studie zum Sport- und Bewegungsverhalten von Jugendlichen in Liechtenstein die beliebteste Sportart. Dieser Popularität gilt es mit einem vielseitigen und altersgerechten Fussballtraining Rechnung zu tragen. Und das erfordert gut ausgebildete Leiterpersonen. An diesem Punkt setzt die Stabsstelle für Sport mit ihren jährlichen J+S-Ausbildungen im Bereich Fussball seit Langem konsequent an.Auch bei den diesjährigen Lehrgängen war wieder eine erfreulich grosse Anzahl engagierter Personen dazu bereit, sich in der Sportart Fussball weiterzubilden und ihr dort erworbenes Wissen später in den Trainingseinheiten an die Kinder und Jugendlichen weiterzuvermitteln. Sowohl an der Grundausbildung vom 25. bis 30. September in Ruggell als auch an der Fortbildung vom 14. September in Balzers nahmen jeweils über 30 Personen (insgesamt 65 Personen) teil.Junge Menschen durch Sport fördern - dafür steht J+S. Die Kursleitung, bestehend aus Roman Wild und den Klassenlehrern Daniel Bamert, Erik Regtop und Oliver Sidler, verstand es, diesen J+S-Grundsatz in den Unterricht zu integrieren und den Bezug zur Trainingspraxis herzustellen. Zusätzlich konnte Monika Lang-Plüss von der Stabsstelle für Sport die organisatorischen und administrativen Voraussetzungen für das J+S-System erläutern.Neben den Kursinhalten wurden auch die Infrastruktur und Verpflegung sowie die unmittelbare Nähe der Seminarräume zu den Sportanlagen von allen Seiten geschätzt. Die Leiterpersonen kehrten topmotiviert in ihre Vereine zurück, wo sie ihre Leidenschaft für den Fussball gepaart mit neuen Erkenntnissen an die nächste Generation weitergeben werden.Pressekontakt:Stabsstelle für SportJürgen TömördyT +423 263 63 31juergen.toemoerdy@llv.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100911938