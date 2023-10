Jakob Ems (Gurupress.de) - Am Montag schloss die BioNTech-Aktie bei 112 USD, was einem Anstieg von 3,7 % entspricht. Wenn man das Momentum der letzten fünf Handelstage betrachtet, steht eine beeindruckende prozentuale Veränderung von 9,1 % zu Buche. Dabei profitiert das Unternehmen nicht nur von seinen starken Geschäftszahlen, sondern auch von dem Ritterschlag, den seine mRNA-Forschung in Form des Medizin-Nobelpreises für Katalin Karikó ...

