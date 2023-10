DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Simkus: EZB muss Zinsen ausreichend lange ausreichend hoch halten

Die Europäische Zentralbank (EZB) muss nach den Worten von EZB-Ratsmitglied Gediminas Simkus für eine erfolgreiche Inflationsbekämpfung eine hinreichend straffe Geldpolitik betreiben. "Die Zinsen müssen ausreichend lange ausreichend hoch gehalten werden", sagte Simkus zur Eröffnung einer Konferenz der litauischen Zentralbank.

Lane: EZB muss noch für Inflationssenkung arbeiten

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat ihren Kampf gegen die Inflation nach Aussage von EZB-Chefvolkswirt Philip Lane noch nicht gewonnen. Lane sagte bei einer Konferenz der litauischen Zentralbank: "Auf einer gewissen Ebene gibt es Anzeichen dafür, dass die Preisanstiege im Verlauf dieses Jahres weniger intensiv sein werden. Aber die Botschaft insgesamt ist doch: Die Preisanstiege liegen deutlich oberhalb von 2 Prozent. Wir haben das Inflationsziel noch nicht erreicht, und deshalb ist noch Arbeit zu tun."

Fed/Mester sieht mögliche Zinserhöhung in diesem Jahr

Die steigenden Benzinpreise könnten nach Einschätzung der Fed-Chefin von Cleveland die Fortschritte bei der Inflationsbekämpfung verzögern. Loretta Mester sagte in einer Rede in Cleveland, dass die Inflation trotz einer deutlichen Verlangsamung des Preisanstiegs seit letztem Jahr weiterhin zu hoch sei. Sie vermute, dass die Notenbank die Zinssätze in diesem Jahr noch einmal anheben und dann "für einige Zeit" hoch halten werde, um die Inflation vollständig unter Kontrolle zu bekommen.

Japan fördert Chipfabrik von Micron Technology mit 1,28 Milliarden US-Dollar

Die japanische Regierung will das Speicherchip-Projekt von Micron Technology in dem Werk in Hiroshima mit mehr als einer Milliarde US-Dollar unterstützen. Die Regierung habe eine finanzielle Unterstützung von bis zu 192 Milliarden Yen (rund 1,28 Mrd. US-Dollar) für die Entwicklung und Produktion von Speicherchips durch Micron in der Fabrik genehmigt, sagte Yasutoshi Nishimura, der Minister für Wirtschaft, Handel und Industrie, am Dienstag.

Japan schließt Markt-Intervention gegen Yen-Schwäche nicht aus

Die japanische Regierung ist offenbar bereit für eine Intervention gegen eine starke Yen-Schwäche. "Wir beobachten [den Devisenmarkt] mit einem starken Gefühl der Dringlichkeit", sagte Finanzminister Shunichi Suzuki am Dienstag auf einer Pressekonferenz.

