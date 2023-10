Wien (APA-ots) -



* Deutlich vergrößerte Netzabdeckung dank 5G Standalone Technologie, welche bei allen Internettarifen ab sofort zum Einsatz kommt.

* Bisher unterversorgte ländliche Regionen wie Zitternberg, Mitterreith, Obergrabern, Mariathal, Roggendorf, Radlbrunn erhalten Zugang zum schnellen Internet.

* Neues Internettarif-Portfolio bietet neben unlimitiertem 5G in allen Tarifen auch Premium Internet Tarife mit 5G+ oder Glasfaser mit Bandbreiten-Garantie.



Drei hat seine 5G Netzabdeckung stark erweitert und erreicht mit der neuesten Mobilfunkgeneration aktuell bereits rund 85% der Bevölkerung in ganz Österreich.

Besondere Vorteile bietet der Einsatz der neuen niedrigen Frequenzbänder bei der 5G Versorgung ländlicher Regionen und von Innenräumen. Ländliche Gemeinden wie beispielsweise Zitternberg, Mitterreith, Obergrabern, Mariathal, Roggendorf, Radlbrunn, in denen bisher kein Zugang zu schnellem Breitbandinternet verfügbar war, wurden dank 5G Standalone damit nun erstmals versorgt. Die Netzabdeckung an ihrer Adresse können Interessierte auf [www.drei.at/netzabdeckung] (https://www.drei.at/netzabdeckung) abfragen.



Rudolf Schrefl, CEO von Drei: "Mit der größten

Investitionsoffensive in der Geschichte des Unternehmens haben wir unseren Netzausbau nochmals deutlich forciert und erreichen jetzt bereits vier von fünf Haushalte und Unternehmen mit der nächsten 5G Generation - auch in bisher unterversorgten Regionen. Mit unseren neuen 5G und 5G+ Datentarifen verfolgen wir das Ziel, Kund:innen Zugang zur jeweils besten verfügbaren Technologie zu ermöglichen."

Wechsel in die schnellste an der Adresse verfügbare

Internettechnologie.

Mit 5G Standalone Technologie verbessert Drei Qualität, Verfügbarkeit und Reaktionszeiten der Verbindung. Bestehende Datennutzer profitieren mit der richtigen Hardware und einem passenden 5G Tarif sofort von der Umstellung und können die neuen Frequenzen automatisch nutzen.

Außerdem bietet das Unternehmen als einer der ersten Anbieter weltweit mobiles Internet mit Bandbreiten-Garantie an, auch 5G+ genannt.

Das seit 28. September 2023 erhältliche neue Internet-Tarif Portfolio von Drei startet mit unlimitiertem 5G Internet für zuhause ab 16,90 Euro/ Monat* und reicht bis zu Premium Internet Tarifen mit 5G+ oder Glasfaser-Internet mit Bandbreiten-Garantie. Mehr auf [drei.at/internet] (https://www.drei.at/internet) und [drei.at/glasfaser] (https://www.drei.at/glasfaser)



Zwtl.: Über 5G Standalone.



Als erster österreichweit aktiver Telekommunikationsbetreiber hat Drei im September 2022 die nächste Entwicklungsstufe im Mobilfunk 5G Standalone großflächig für Haushalte und Unternehmen freigeschalten. Technisch steckt dahinter ein reines 5G Kernnetz. Das ermöglicht noch höhere und stabilere Datenübertragungen. Außerdem kann man bei 5G Standalone mittels Network Slicing einen Teil der Kapazitäten für Kunden reservieren. Für einige professionelle Anwendungen wie Live-TV-Übertragungen, Tests mit autonomen Fahrzeugen und Drohnen oder für die Steuerung von Robotern und automatisierten Fabriken werden die Möglichkeiten des neuen Technologiestandards in einigen Ländern bereits genutzt. Erstmals weltweit nutzt Drei die Vorteile auch für Privatkunden und bietet mit seinen 5G+ Fix Tarifen seit September 2022 mobiles Internet für zuhause mit Bandbreiten-Garantie an.



* 27 Servicepauschale / Jahr. Aktivierungsentgelt 19,90 . 24 Monate Mindestvertragsdauer. Zuzüglich einmaliges Entgelt für Router. MyLife DataNet 50 Jugendtarif: Anmeldbar bis einschließlich 27 Jahre.

Zwtl.: Über Drei.



Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der Division "3Scandinavia & Austria" Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von 885 Mio. Euro. Als führender Telekommunikations-Anbieter in Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz, Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem umfassenden Kundendienst für Privat- und Geschäftskunden verfügt Drei mit einer Bevölkerungs-Abdeckung von 98 Prozent auch über das leistungsfähigste LTE-Netz des Landes. Nach dem ersten, echten, zusammenhängenden 5G Netz Österreichs im Juni 2019 in Linz startete Drei im September 2022 den kommerziellen Betrieb von Österreichs erstem 5G Standalone Netz. Mit den neuen Fix-Tarifen bietet der Komplettanbieter Mobilfunk-Internet erstmals mit Bandbreitengarantie an. Im Jänner 2023 erhielt das Unternehmen zum vierten Mal in Folge den Ookla Speedtest AwardTM für das schnellste 5G Netz des Landes. Mehr auf [www.drei.at] (http://www.drei.at/)



