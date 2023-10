Bielefeld/Bonn (ots) -Mehr als 100 Persönlichkeiten aus der demokratischen Zivilgesellschaft rufen am Tag der Deutschen Einheit öffentlich dazu auf, für die Demokratie einzutreten. Der Aufruf trägt den Titel "Die Würde des Menschen ist unantastbar - Wir stehen für Demokratie und Rechtsstaat". Initiiert worden ist er vom ehemaligen SPD-Fraktionsvorsitzenden im Düsseldorfer Landtag, Norbert Römer, und dem Chefredakteur der Neuen Westfälischen (Bielefeld), Thomas Seim. Der Aufruf erscheint im Blog der Republik."Wir setzen damit gegen die Feinde unserer Verfassung, die von der AfD angeführt werden, öffentlich ein Zeichen", sagt Römer. Es reiche nicht, "sich vornehm zurückzuhalten und zuzusehen, was andere machen". "Freiheit braucht Demokraten", unterstreicht Seim. Die Initiatoren haben gezielt um Unterstützung für den Aufruf geworben.Zu den Unterzeichnerinnen und Unterzeichnern der "ersten Stunde" gehören Frauen und Männer aus den Medien, den Wohlfahrtsverbänden, der Unternehmerschaft, den Gewerkschaften, der Kirchen und der jüdischen Religion, dem Sport, der Kultur, den Städten und Gemeinden und der Politik, u.a.:Reiner Hoffmann (DGB-Vorsitzender a.D.), Ronald Pofalla (Kanzleramtschef a.D.), Sigmar Gabriel (Vize-Kanzler a.D.), Norbert Walter-Borjans (Ex-SPD-Chef), Stephan Holthoff-Pförtner (Medienminister NRW a.D.), Achim Post (NRW-SPD-Chef), Gesine Schwan (Präsidentin der Humboldt-Vadrina Gouvernance Plattform), Josef Schuster (Präsident des Zentralrates der Juden in Deutschland), Peter Ruhenstroth-Bauer (Geschäftsführer der UNO-Flüchtlingshilfe), Abraham Lehrer (Präsident der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland), Clemens Tönnies (Tönnies-Chef), Andreas Engelhardt (Schüco-Chef), Thomas Treß (BVB-Geschäftsführer), Michael Vesper (ehemaliger Vorstandsvorsitzender des Deutschen Olympischen Sportbundes), Gerd Rehberg (Ehrenpräsident Schalke 04).Der Text des Aufrufs und die gesamte Namensliste sind im Blog der Republik zu finden. https://www.blog-der-republik.de/die-wuerde-des-menschen-ist-unantastbar-wir-stehen-fuer-demokratie-und-rechtsstaat/https://www.nw.de/nachrichten/zwischen_weser_und_rhein/23678241_Gemeinsamer-Aufruf-Diese-Persoenlichkeiten-treten-ein-fuer-die-Demokratie.htmlPressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/65487/5617164