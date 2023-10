FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 03.10.2023 - 11.00 am



- BARCLAYS RAISES COMPUTACENTER TARGET TO 2600 (2385) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES SAGE GROUP PRICE TARGET TO 980 (850) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG RAISES YELLOW CAKE PRICE TARGET TO 658 (550) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS 888 HOLDINGS PRICE TARGET TO 160 (175) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS BOOHOO PRICE TARGET TO 75 (85) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS VISTRY TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 999 (1231) PENCE - JPMORGAN CUTS WIZZ AIR PRICE TARGET TO 3850 (3900) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN REINITIATES ENQUEST WITH 'OVERWEIGHT' - PRICE TARGET 27 PENCE - JPMORGAN REINITIATES PETROFAC WITH 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 90 PENCE - JPMORGAN REINITIATES TULLOW OIL WITH 'OVERWEIGHT' - PRICE TARGET 55 PENCE - JPMORGAN REINITIATES WOOD GROUP WITH 'OVERWEIGHT' - PRICE TARGET 210 PENCE - RBC CUTS ABRDN EUROPEAN LOGISTICS INCOME TARGET TO 70 (76) P - 'SECTOR PERFORM' - RPT/UBS CUTS BURBERRY TO 'SELL' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 1614 (2285) PENCE - UBS RAISES BAE SYSTEMS PRICE TARGET TO 1220 (1160) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES LONDON STOCK EXCHANGE PRICE TARGET TO 10100 (9800) PENCE - 'BUY'



