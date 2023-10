Unterföhring (ots) -- Seit dem 20. September bis zum 19. November tägliche Live-Übertragungen, insgesamt rund 600 Stunden- Höhepunkte sind das Shanghai Masters (4. bis 15.10.), das Paris Masters (30.10. bis 5.11.) und die ATP Finals in Turin (12. bis 19.11.)- Sky Sport plant Sky Next Generation erstmals auch im Tennis und sucht Nachwuchstalente: alle Infos zum Bewerbungsprozess unter skysport.de/kids-casting- Die ATP Tour live erleben auf Sky Q (https://sky.de/produkte/sky-q) und WOW (https://www.wowtv.de/live-sport)Unterföhring, 3. Oktober 2023 - Mit dem Sieg bei den Chengdu Open hat Alexander Zverev den Mega-Tennis-Herbst bei Sky Sport eröffnet. Seit dem Turnierbeginn in der chinesischen Metropole bis einschließlich des Endspiels der ATP Finals in Turin am 19. November überträgt Sky Sport über einen Zeitraum von 61 Tagen täglich Weltklasse-Tennis live, insgesamt rund 600 Stunden Weltklasse-Tennis.Die kommenden Wochen stehen dabei ganz im Zeichen des Saisonendspurts und der letzten zu vergebenen Punkte im Rennen um eines der begehrten acht Tickets für das Saisonfinale in Turin. Alexander Zverev liegt in der Jahreswertung derzeit aussichtsreich auf Rang sieben, muss allerdings weiter punkten, um sich seinen Startplatz zu sichern.Aktuell berichtet Sky Sport live aus Peking, wo die China Open ausgetragen werden. Am morgigen Mittwoch überträgt Sky Sport ab 13.30 Uhr das Finale aus der chinesischen Hauptstadt, bereits um 6.30 Uhr beginnt mit dem Shanghai Masters das vorletzte 1000er-Turnier des Jahres, dessen Finale am 15. Oktober ausgetragen wird. In der darauffolgenden Woche (16.-22. Oktober) stehen mit den Japan Open Tennis Championships in Tokio sowie den European Open in Antwerpen zwei Turniere parallel auf dem Programm. Vom 23. bis 29. Oktober überträgt Sky Sport die Deutsche Bank Open in Wien, bevor die Weltelite beim Paris Masters (30. Oktober bis 5. November) den letzten 1000er-Titel des Jahres ausspielt. Die Moselle Open in Metz (5. bis 11. November) beschließen den regulären ATP-Turnierkalender 2023. Am 12. November treten dann die besten acht Spieler des Jahres bei den ATP Finals in Turin an.Darüber hinaus werden die Turniere in Stockholm (parallel zu Tokio und Antwerpen) sowie Basel (parallel zu Wien) im Livestream auf skysport.de und in der Sky Sport App angeboten.Sky Sport sucht Nachwuchstalente für Sky Next GenerationSky Sport plant erstmals auch im Tennis Sky Next Generation umzusetzen. Nach der begeisterten Resonanz auf die bisherigen Übertragungen in der Bundesliga und der Formel 1 soll die speziell für Kinder und Familien produzierte Live-Sportübertragung nun auf eine weitere Sportart ausgeweitet werden. Für zwei junge Tennisfans kann der Traum in Erfüllung gehen, als Teil des Teams live dabei zu sein. Sky Sport sucht ab sofort Nachwuchstalente im Alter von 10 bis 14 Jahren, die sich als Kinderreporter bewerben können. Bedingung ist ein Wohnsitz in Deutschland oder Österreich und ein allgemeines Sportinteresse. Alle Infos zum Bewerbungsprozess sind unter skysport.de/kids-casting abrufbar.Weltklasse-Tennis mit Sky Q oder WOW live erlebenDie Tennis-Übertragungen von der ATP Tour und aus Wimbledon bei Sky Sport sind mit Sky Q für Kunden mit einem Sky Sport Paket (sky.de) empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch mobil und unterwegs.Mit WOW können Fans die Sport-Übertragungen von Sky ganz flexibel erleben (wowtv.de) - ganz einfach online buchen und sofort losstreamen. Der Streaming-Service bietet den besten Live-Sport von Sky zu attraktiven Konditionen an. WOW kann entweder im Jahresabo oder alternativ für volle Flexibilität monatlich kündbar abgeschlossen werden. Der neue Zusatzservice WOW Premium bietet Kunden ein noch besseres Streaming-Erlebnis.Pressekontakt:Thomas KuhnertExternal Communications / SportsTel. +49 (0) 89 9958 6883Thomas.kuhnert@sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/5617177