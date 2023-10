Uhingen (ots) -Wie funktioniert die kostenlose Solaranlage?Wie haben einen Stromverbrauch von z.B. 4.500 KW/h im Jahr, dafür zahlen Sie zwischen 120 Euro bis 160 Euro im Monat. Mit einer 5 KWp Photovoltaikanlage reduzieren Sie diese monatlichen Kosten um mindestens 80 Euro, diese eingesparten 80 Euro verwenden Sie nun für die Finanzierung der Photovoltaikanlage, somit ist nach Ende der Finanzierung die Anlage Ihr Eigentum und Sie produzieren weiterhin kostenlosen sauberen Strom.Photovoltaik-Anlagen sind eine gute Investition, um sofort Stromkosten zu sparen und sofort CO2 einzusparen.Die eingesparten Stromkosten werden bei unserem LBS-Partner zur Finanzierung eingesetzt und nach Ende der Finanzierung ist die Anlage Eigentum des Hausbesitzers und es wird weiterhin kostenloser Strom produziert.Unser Montage-Partnerunternehmen hat bereits tausende zufriedene Kunden und ist auf die Installation von Photovoltaik-Anlagen spezialisiert. Die Montage findet deutschlandweit innerhalb 4-6 Wochen statt. Ein weiterer Vorteil ist, dass sie über zwei eigene große Logistik-Lager und eine eigene Spedition verfügen. Dadurch können die benötigten Komponenten schnell und unkompliziert an die deutschlandweiten Installationsorte geliefert werden.Die Montageteams des Partner-Unternehmens verfügen über umfangreiche Erfahrung in der Branche und gewährleisten eine qualitativ hochwertige, schnelle und fachgerechte Installation, sowie die Anmeldung durch deren Elektromeister bei den Elektroversorgungs-unternehmen. Die 30-jährige Garantie für Photovoltaikmodule ist branchenüberdurch-schnittlich, sowie die 12 Jahre Garantie auf die Montage ist marktführend.Ein Vorteil des Photovoltaikclubs ist, dass er auch Energieberater zur Verfügung stellt, die bei der Auswahl der richtigen Anlage die individuellen Bedürfnisse unterstützt. Egal, ob man die Photovoltaik-Anlage privat oder gewerblich nutzen möchte, die Experten des Photovoltaikclubs helfen gerne bei der Planung und Umsetzung.Insgesamt bietet der Photovoltaikclub eine Komplettlösung für die Installation und Finanzierung von Photovoltaik-Anlagen an. Mit ihrem professionellen Service, der super schnellen Montage und ihrer umfangreichen Erfahrung haben sie bereits viele zufriedene Kunden gewonnen.Pressekontakt:Gabriele SprowTel: 0160/96769316sprowgabriele@gmail.comOriginal-Content von: Photovoltaikclub, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172020/5617199