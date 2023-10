3. Oktober 2023, Vancouver (British Columbia) / IRW-Press / - Chesapeake Gold Corp. (TSX-V: CKG, OTCQX: CHPGF) ("Chesapeake" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/chesapeake-gold-corp/) freut sich, eine bedeutsame Goldentdeckung bei seinem Projekt Lucy ("Lucy") im Zentrum des mexikanischen Bundesstaates Sinaloa bekannt zu geben. Im Rahmen des Programms 2023 wurden insgesamt 14 Bohrlöcher auf etwa 1.710 m abgeschlossen. Lucy ist eines von mehreren regionalen Explorationskonzessionsgebieten innerhalb des mexikanischen Portfolios von Chesapeake.

CEO Alan Pangbourne sagte: "Während Chesapeake sein Hauptaugenmerk darauf gerichtet hat, die metallurgischen Arbeiten und die oxidative Laugungstechnologie bei Metates voranzutreiben, haben wir die systematischen Explorationen bei unseren äußerst vielversprechenden regionalen Projekten fortgesetzt. Wir sind mit der ersten Phase der Bohrergebnisse bei Lucy sehr zufrieden. Die Bohrergebnisse weisen auf einen mineralisierten Skarn hin, der an der Oberfläche zutage tritt, und das System wurde über eine Streichenlänge von mindestens 500 m nachverfolgt. Anschließende Explorationsarbeiten sind geplant, um den Umfang und das Ausmaß dieser neuen Entdeckung besser zu bewerten."

Planansicht von Lucy mit Schürfgräben und Standorten der Bohrlöcher 2023

Höhepunkte der Analyseergebnisse des Bohrprogramms 2023 bei Lucy:

Bohrloch-Nr. Von (m) Bis (m) Mächtigkeit (m) Au (g/t) LU23-06 0 24 24 6,11 LU23-08 3 45 42 0,88 LU23-09 0 30 30 2,57 Einschließlich 0 24 24 3,12 LU23-10 0 21 21 1,95 Einschließlich 0 9 9 3,30 LU23-13 3 27 24 3,95 Einschließlich 12 24 12 5,44

Längsschnitt A bis A' von Lucy - Schürfgräben 1, 3, 7, 8 und 10 sowie Bohrlöcher LU23-06, -08, -09, -10, -11, -12 und -13

Das Projekt Lucy im Überblick

Das Projekt Lucy umfasst 483 ha und ist weniger als 5 km von einem asphaltierten Highway entfernt. Lucy wurde von Chesapeake im Jahr 2017 abgesteckt und im Rahmen der ersten Explorationen wurden zinkhaltige Skarne im Nordwesten vorgefunden (siehe Pressemitteilung vom 21. Juni 2018). Im Rahmen anschließender Kartierungen, Schürfgrabungen und Schlitzprobennahmen in den Jahren 2021 und 2022 wurde das Vorkommen eines goldhaltigen Skarnsystems im Südosten identifiziert.

Im Juni 2023 hat ein 1.710 m umfassendes HQ-Kernbohrprogramm mit 14 Bohrlöchern begonnen, um dieses goldhaltige Skarnsystem zu erproben. Die Bohrlöcher LU23-05 bis -14 wurden über der mittels Schürfgrabungen und Schlitzprobennahmen definierten Goldzone gebohrt. Die acht Bohrlöcher entdeckten eine in Richtung Nordosten verlaufende Skarnzone mit einer Streichenlänge von mindestens 500 m und einer bedeutsamen Goldmineralisierung. Die Goldzone ist sowohl entlang beider Richtungen des Streichens als auch in der Tiefe weiterhin offen. Die Mineralisierung besteht aus einem möglichen retrograden Quarz-Calcit-, Eisenoxid- und Sulfid-Erzgang-Stockwork, das in Granat-Skarn und Hornfels enthalten ist.

Chesapeake plant, vor der nächsten Bohrphase weitere detaillierte Kartierungen, Gesteinsprobennahmen und Schürfgrabungen sowie mineralogische und petrografische Studien durchzuführen. Weitere Explorationen und Analysen sind erforderlich, um den Umfang und das Ausmaß des goldhaltigen Skarnsystems Lucy sowie die Grenzen der Mineralisierung besser zu verstehen. In diesem frühen Explorationsstadium mit unsicherer geologischer Ausrichtung und eingeschränkter Bohrabdeckung sollten die Bohrabschnitte nicht als repräsentativ für die wahre Mächtigkeit der Goldmineralisierung erachtet werden.

Die Bohrlöcher LU23-01 bis -04 waren anschließende Erkundungsbohrlöcher bei den zinkhaltigen Skarnen im Nordwesten. In den vier Bohrlöchern wurde die Erweiterung der bekannten Zinkmineralisierung in Richtung Osten (direkt nördlich der Goldentdeckung) erprobt. Es wurden keine bedeutsamen Goldwerte durchschnitten, doch der zinkhaltige Skarn wurde nun über eine Länge von etwa 1,5 km entlang des Streichens nachverfolgt.

Weitere geologische Querschnitte, ausgewählte Kernfotos und die vollständige Tabelle mit den Analysedaten finden Sie unter https://chesapeakegold.com/wp-content/uploads/2023.10.03-Lucy-Project-Discovery-NR11-2023-Appendix-vF.pdf.

Probenaufbereitung, Analyse und QS/QK-Programm

Alle von Chesapeake in dieser Pressemitteilung bekannt gegebenen Analyseergebnisse stammen von HQ-Bohrkernen, die in einer sicheren Lagereinrichtung protokolliert und erprobt wurden. Die HQ-Bohrkerne wurden mit Scheibensteinsägen geschnitten und eine repräsentative halbe Probe wurde für die Analyse ausgewählt. Die Kernproben wurden an die Einrichtung von ALS Global in Zacatecas Stadt in Mexiko gesendet, wo sie zu Analysetrüben aufbereitet wurden, die anschließend zur Analyse an die Labors von ALS in Vancouver in Kanada gesendet wurden.

Alle Kernproben, die im Allgemeinen in Abständen von 3 m entnommen wurden, wurden mittels einer Methode aufbereitet, bei der die gesamte Probe auf 90 % (-2 mm) zerkleinert, eine Teilprobe von 1.000 g auf über 85 % (75 µm) pulverisiert und anschließend eine 250-g-Trübe entnommen wurde.

Die Proben wurden mittels einer 50-g-Brandprobe mit ICP-Abschluss auf Gold analysiert (Methode Au-ICP22). Silber und andere Elemente wurden mittels eines Aufschlusses aus vier Säuren mit ICP-Abschluss (Methode ME-ICP61) analysiert. Gold (> 5 ppm) und Silber (> 100 ppm), die die Grenzwerte überschritten, wurden mittels Brandprobe und gravimetrischem Abschluss analysiert.

Zertifizierte Standard- und Leerproben von CDN Resource Laboratories wurden als Teil des Probennahmeprotokolls für das QS/QK-Programm zum Probensatz hinzugefügt.

Qualifizierte Sachverständige

Alberto Galicia, P.Geo, Vice President Exploration und Gary Parkison, CPG, Vice President Development, sind qualifizierte Sachverständige gemäß NI43-101 und haben die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Über Chesapeake

Chesapeake Gold Corp. konzentriert sich auf die Entdeckung, den Erwerb und die Erschließung von großen Gold-Silber-Lagerstätten in Nord- und Südamerika. Das Vorzeigeprojekt von Chesapeake ist das Metates-Projekt ("Metates") im mexikanischen Bundesstaat Durango. Metates beherbergt eine der größten unerschlossenen Gold-Silber-Lagerstätten in Nord- und Südamerika[1] mit über 16,77 Millionen Unzen Gold bei 0,57 Gramm pro Tonne (g/t) und 423,2 Millionen Unzen Silber bei 14,3 g/t in der nachgewiesenen und angedeuteten Mineralressource im Gesamtumfang von 921,2 Millionen Tonnen sowie weiteren 2,13 Millionen Unzen Gold bei 0,47 g/t und 59,0 Millionen Unzen Silber bei 13,2 g/t in der vermuteten Mineralressource im Gesamtumfang von 139,5 Millionen Tonnen. Siehe technischer Bericht mit dem Titel "Metates Sulphide Heap Leach Project Phase I" vom 13. Januar 2023 und Pressemeldung vom 23. Februar 2023.

Chesapeake verfügt auch über eine organische Pipeline von Satelliten-Explorationskonzessionsgebieten, die sich in strategischer Lage in der Nähe von Metates befinden. Darüber hinaus ist das Unternehmen zu 68 % an dem Unternehmen Gunpoint Exploration Ltd. beteiligt, welches Eigentümer des Gold-Silberprojekts Talapoosa in Nevada ist.

Für weitere Informationen:

Für weitere Informationen über Chesapeake und das Metates-Projekt besuchen Sie bitte unsere Website www.chesapeakegold.com oder wenden Sie sich an Alan Pangbourne oder Jean-Paul Tsotsos unter invest@chesapeakegold.com oder unter +1 778 731 1362.

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

mailto:info@resource-capital.ch

http://www.resource-capital.ch

Alternativ können Sie auch an unserem Webinar am Donnerstag, den 5. Oktober, um 8 Uhr PST / 11 Uhr EST (17 Uhr MEZ) über den nachstehenden Link teilnehmen.

https://events.6ix.com/preview/chesapeake-provides-update-on-new-high-grade-gold-discovery-at-lucy

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze. Zu diesen zukunftsgerichteten Aussagen zählen unter anderem Aussagen zu den strategischen Plänen des Unternehmens, zum Zeitplan und zu den Erwartungen für die Explorations- und Bohrprogramme des Unternehmens auf dem Projekt Lucy, zu den Schätzungen der Mineralisierung aus den Bohrungen, zu den geologischen Informationen, die aus den Probenahmeergebnissen prognostiziert werden, sowie zu den potenziellen Mengen und Gehalten der Zielzonen.

Solche zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen beruhen auf einer Reihe von Annahmen, die sich als falsch erweisen können. Es wurden Annahmen getroffen, die unter anderem Folgendes betreffen: die Bedingungen auf den allgemeinen Wirtschafts- und Finanzmärkten; den Gold- und Silberpreis; die Verfügbarkeit und die Kosten von Bergbauausrüstung und qualifizierten Arbeitskräften; die Genauigkeit von Untersuchungsergebnissen; geologische Interpretationen von Bohrergebnissen; den Zeitplan und die Höhe von Investitionsausgaben im Zusammenhang mit Bohrprogrammen; die Leistung verfügbarer Labor- und anderer damit verbundener Dienstleistungen; zukünftige Betriebskosten; und die historische Grundlage für aktuelle Schätzungen der potenziellen Mengen und Gehalte von Zielzonen.

Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund von Risikofaktoren erheblich von jenen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen prognostiziert wurden, einschließlich: Zeitplan und Inhalt von Arbeitsprogrammen; Ergebnisse von Explorationsaktivitäten und der Erschließung von Mineralgrundstücken; Interpretation und der Ungewissheit von Bohr- und Testergebnissen und anderen geologischen Daten; Erhalt, Aufrechterhaltung und Sicherheit von Genehmigungen und Eigentumsansprüchen auf Mineralkonzessionsgebiete; Umwelt- und andere behördliche Risiken; Projektkostenüberschreitungen oder unvorhergesehene Kosten und Ausgaben; der Verfügbarkeit von Finanzmitteln, des Scheiterns der Abgrenzung potenzieller Mengen und Gehalte der Zielzonen auf Grundlage historischer Daten sowie der allgemeinen Markt- und Branchenbedingungen.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Erwartungen und Meinungen des Managements des Unternehmens zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen. Die Annahmen, die bei der Erstellung solcher Aussagen verwendet wurden, können sich als ungenau erweisen, auch wenn sie zum Zeitpunkt der Erstellung als vernünftig angesehen wurden, und daher werden die Leser davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, die nur zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Aussagen Gültigkeit haben. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, falls sich diese Annahmen, Schätzungen und Meinungen oder andere Umstände ändern sollten, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

#_ednref1 "Mexico's biggest undeveloped gold deposits." Bnamericas. Veröffentlicht am Dienstag, den 24. November 2020.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=72142Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=72142&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA1651841027Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.