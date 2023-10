Das neue Boomi AI-Angebot liefert ein Konversationserlebnis, das auf über 200 Millionen Integrationen aufbaut und unternehmensweite Effizienz und Skalierbarkeit fördert

Boomi, der Marktführer im Bereich intelligente Konnektivität und Automatisierung, kündigte heute bei seiner Silicon Valley Boomi World Tour Boomi GPT an, das erste Angebot der Boomi AI Suite, das der Boomi-Plattform ein einfaches Konversationserlebnis hinzufügt. Mit Boomi GPT können Organisationen das Potenzial der generativen KI nutzen, um schneller zu integrieren und zu automatisieren als je zuvor. Dadurch werden die Demokratisierung von Innovationen sowie Geschäftsergebnisse vorangetrieben.

In jeder Branche stehen Unternehmen unter enormem Druck, schneller zu innovieren und ihre ehrgeizigsten Geschäftsziele zu erreichen. IT-Organisationen haben gewaltige Investitionen in die Modernisierung der IT und die digitale Transformation getätigt, um die betriebliche Effizienz zu steigern und gleichzeitig das Vertrauen der Kunden zu gewinnen. IDC prognostiziert, dass die weltweiten IT-Ausgaben im Jahr 2023 allein 3,25 Milliarden US-Dollar erreichen werden.1 Allzu oft werden Initiativen jedoch durch Datenfragmentierung aufgrund von isolierten Systemen, mangelnder Datenverwaltung, unzureichenden Fachressourcen sowie wachsenden Sicherheits- und Compliance-Vorgaben untergraben. In einer Welt, in der Schnelligkeit zur Währung geworden ist, müssen diese Komplexitäten überwunden werden, um die Konkurrenz überholen zu können.

Boomi GPT lernt aus über 200 Millionen Integrationen und übersetzt so Worte in Taten, um Anwendungen, Daten, Prozesse, Menschen und Geräte schnell miteinander zu verbinden. Kunden können die natürliche Sprachanfrage von Boomi GPT verwenden, um Boomi AI zu bitten, Integrationen, APIs oder Master-Datenmodelle zu erstellen. Als sachkundiger Assistent oder "Copilot" entwirft Boomi GPT dann eine Gliederung der angeforderten Integration oder anderer Software, die Benutzer akzeptieren oder anpassen können. Dies beschleunigt erheblich die Arbeit beim Aufbau von Verbindungen und Automatisierungen, was wiederum Geschäftsergebnisse vorantreibt.

"Für MotionMD® unsere preisgekrönte und marktführende orthopädische Softwarelösung ist die Interoperabilität mit den bestehenden Gesundheitssystemen unserer Kunden entscheidend, um die Effizienz der Arbeitsabläufe zu maximieren", sagte Donald Singelyn, Leiter des Healthcare Solutions Technology Teams bei Enovis, ein innovationsorientiertes, wachstumsstarkes Medizintechnikunternehmen. "Unsere auf Boomi basierende MotionMD-Integrationsplattform ermöglicht es unseren Low-Code-Analysten, Integrationen mit über 65 einzigartigen Gesundheitslösungen in mehr als 3.000 Krankenhäusern und Kliniken schnell und sicher durchzuführen. Während unsere Wettbewerber damit kämpfen, Code zu schreiben und sich im IT-Sicherheitslabyrinth zurechtzufinden, führen wir für unsere Kunden Millionen von Patientenvereinbarungen pro Monat durch. Wir freuen uns darauf zu sehen, wie Boomi GPT unseren Erfolg noch weiter beschleunigen kann."

Anfang des Jahres kündigte Boomi Boomi AI an. Dabei handelt es sich um eine Palette KI-gesteuerter Ressourcen, die es Unternehmen ermöglichen, das Potenzial von KI zu nutzen, um bei ihren strategischen Initiativen Fortschritte wie nie zuvor zu erzielen. Aufbauend auf dieser Vision der KI-gestützten Entwicklung und durch Anwendung von KI-Lernen, das den Denkprozessen der Benutzer ähnelt, bietet Boomi GPT die Leistungsfähigkeit von KI für die wichtige und oft zeitaufwändige Arbeit des Aufbaus der Verbindungen, von denen digitale Unternehmen abhängen.

"Organisationen arbeiten rund um die Uhr daran, innovative Produkte und Dienstleistungen zu liefern, die die Erwartungen der Kunden übertreffen, während sie umfassende Konnektivität und Automatisierung anwenden, um die Abläufe zu optimieren und Kosten zu reduzieren", sagte Ed Macosky, Chief Product and Technology Officer bei Boomi. "Mit Boomi AI können Organisationen diese Arbeit erheblich beschleunigen und demokratisieren, indem sie Anfragen in natürlicher Sprache in Integrationen und Verbindungen umsetzen, die für die Modernisierung von Anwendungen und die Migration in die Cloud entscheidend sind. Wir freuen uns, Boomi GPT einzuführen, das erste Feature in der Boomi AI Suite, das Organisationen dabei unterstützen wird, mit der nötigen Geschwindigkeit und den Fähigkeiten voranzukommen, die in den heutigen hyperkompetitiven Märkten erforderlich sind."

