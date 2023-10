SmartStream, der Anbieter von Lösungen für das Transaction Lifecycle Management (TLM), die sich an den Finanzbereich richten, kündigt heute die Markteinführung der neuesten Version von TLM Collateral Management an. Die neue Version 6 bietet eine moderne, intuitive und schlanke Client-Benutzeroberfläche. Sie wurde für Anwender mit unterschiedlichen Qualifikationen konzipiert, auch für Anwender, die bei der Sicherheitenverwaltung weniger Erfahrung mitbringen.

Mit dem steigenden Volumen im Sicherheitenverwaltungsbereich nehmen auch die manuellen Prozesse zu. Es ist sehr schwierig, Experten für die Sicherheitenverwaltung auszubilden und im Unternehmen zu halten. Auch die Auslagerung dieser Prozesse gestaltet sich oft als problematisch. In der Branche ist man auf der Suche nach neuen Wegen, wie man das steigende Volumen an Sicherheitenanforderungen bewältigen und gleichzeitig die damit verbundenen Betriebskosten senken kann. TLM Collateral Management V. 6 unterstützt Unternehmen bei der Datenintegrität und -validierung hinsichtlich aller Prozesse der Sicherheitenverwaltung. Zudem leistet die Lösung Unterstützung, die speziellen Anforderungen der T+1 Abwicklungspraxis zu erfüllen. Finanzinstitute müssen alle Aspekte ihrer Sicherheitenverwaltungsprozesse in einem kurzen Zeitraum automatisieren, unter anderem Vereinbarung, Buchung, Substitution und Abwicklungsbenachrichtigungen.

Jason Ang, Global Programme Manager für TLM Collateral Management bei SmartStream, äußerte sich hierzu folgendermaßen: "Bei der neuen Version haben wir mit vielen Kunden eng zusammengearbeitet, um eine intuitivere Benutzerführung zu schaffen, dank der weniger Schulungen erforderlich sind, damit die Anwender die Anwendung schnell nutzen können. Darüber hinaus haben wir zur Befriedigung der Branchenanforderungen marktführende Adapter integriert, die eine nahtlose Automatisierung von Substitutions- und Zinsforderungsprozessen ermöglichen. Diese aktuellste Version liefert deutlich verbesserte, präzisere Navigationsergebnisse, die eine schnellere Entscheidungsfindung ermöglichen. Darüber hinaus machen die in dieser Version enthaltenen öffentlichen APIs das Upgrade noch einfacher, wodurch nicht mehr nach jeder Iteration neu kompiliert werden muss. Diese Version unserer TLM Collateral Management-Lösung zeichnet sich insbesondere dadurch aus, dass sie auf kosteneffiziente Weise in Finanzinstituten jeder Größe eingesetzt werden kann, ohne dass die umfangreiche Funktionalität des Systems darunter leidet

Das für User Experience und Design zuständige Team von SmartStream, das mit dem RedDot Design Award für Finanzanwendungen ausgezeichnet wurde, bestätigt, dass seine preisgekrönte Arbeit in diesem Upgrade auf Version 6 deutlich zum Tragen kommt. Unsere Entwickler und Designer haben mit vielen Finanzinstituten zusammengearbeitet, damit dieses Upgrade genau die Anforderungen der Branche erfüllt. Die neue Version wird bereits in den Systemen von Neu- und Bestandskunden eingesetzt.

