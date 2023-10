Clarity AI, die führende Technologieplattform für Nachhaltigkeit, hat einen bahnbrechenden Index für nachhaltige Anlagen und eine ETF-Methodik eingeführt, die der Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) entspricht.

Die Methodik stellt einen bedeutenden Fortschritt für Index- und ETF-Anbieter bei der Entwicklung, Definition oder Vermarktung von Produkte dar, die unter die Definition der Europäischen Union für nachhaltige Investitionen gemäß Artikel 2(17) der SFDR fallen.

Die Methodik von Clarity AI wird in Indizes verwendet, die auf Unternehmen an der Spitze innovativer Schlüsselindustrien abzielen wie beispielsweise Elektrofahrzeuge und nachhaltige Infrastruktur sowie in ETFs, die auf diesen Indizes basieren. Sie kann auch auf breitere Marktindizes und Fonds angewendet werden, wenn Anleger nachhaltige Ziele integrieren wollen. Die Methodik bietet einen transparenten, klaren, umfassenden und soliden Rahmen für die Einstufung von Organisationen, Fonds und Indizes als nachhaltige Anlagen und sorgt so für mehr Vertrauen bei Anlegern, die ihre Portfolios an nachhaltigen Prinzipien ausrichten wollen.

Da die Regulierung von Finanzmarktteilnehmern die Festlegung verlangt, was als nachhaltige Investition gilt, ist die Methodik von Clarity AI anpassbar. Finanzmarktteilnehmer können mit dieser Methodik bestimmen, wie Unternehmen die Bewertung nachhaltiger Investitionen bestehen. Dies beinhaltet die Festlegung von Schwellenwerten für die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) und den Beitrag zur EU-Taxonomie sowie der SFDR-Indikatoren für prinzipielle negative Auswirkungen (PAI), neben anderen Kriterien, die alle innerhalb der von der Verordnung akzeptierten Bereiche liegen.

Ani Widham, Senior Product Manager von Clarity AI kommentierte: "Die erfolgreiche Implementierung der Clarity AI-Methodik für nachhaltiges Investment in Indizes und ETFs schafft einen Präzedenzfall für nachhaltiges Investieren, der die Zukunft der Finanzmärkte prägen kann. Wir wissen, dass Anleger bei der Bewertung ihrer Portfolios Klarheit und Transparenz suchen. Wenn wir ihnen diese effiziente, auf die SFDR-Verordnung abgestimmte Methodik zur Verfügung stellen, können sie bessere nachhaltige Anlageentscheidungen treffen, die ihren Unternehmen und der gesamten nachhaltigen Investmentbranche zugutekommen."

Über Clarity AI:

Clarity AI ist eine Technologieplattform für Nachhaltigkeit, die Machine Learning und Big Data nutzt, um Investoren, Organisationen und Verbrauchern ökologische und soziale Statistiken an die Hand zu geben. Clarity AIs Fähigkeiten sind ein wichtiges Tool für eine komplette Nachhaltigkeitsanalyse für Investitionen, Recherchen über Unternehmen, Benchmarking, E-Commerce und regulatorische Berichterstattung. Bis September 2023 hat die Plattform von Clarity AI mehr als 70.000 Unternehmen, 430.000 Fonds, 201 Länder und 199 örtliche Regierungen analysiert. Damit ist der Umfang der Informationen größer als bei allen ähnlichen Anbietern. Ein Grund, warum Clarity AI seiner sozialen Mission gerecht wird, ist die direkte Einbindung in die Workflows der Kunden durch Integrationen mit Partnern wie BlackRock Aladdin, Refinitiv ein LSEG-Unternehmen, CACEIS und SimCorp. Darüber hinaus erreichen die Nachhaltigkeitsstatistiken von Clarity AI mehr als 150 Millionen Verbraucher über mehr als 400.000 Händler. Clarity AI betreibt Niederlassungen in Nordamerika, Europa und dem Nahen Osten und sein Netzwerk managt Billionen an Assets und beinhaltet Invesco, Nordea, BlackRock, Santander, Wellington und BNP Paribas.

