Asana Intelligence sorgt mit Unterstützung des Work Graph® für mehr Klarheit, einen größeren Mehrwert und Skalierbarkeit für Führungskräfte, Abteilungen und ganze Unternehmen.

Heute hat Asana (NYSE: ASAN)(LTSE: ASAN), eine führende Work-Management-Lösung für Unternehmen, neue Funktionen für künstliche Intelligenz (KI) angekündigt, die mehr Klarheit, Mehrwert und Skalierbarkeit für Führungskräfte, Abteilungen und ganze Unternehmen schaffen. Mit dem Work Graph® von Asana ermöglichen diese neuen KI-Funktionen Führungskräften, ihre Unternehmen schneller auf das Erreichen von Zielen und das Erzielen von Ergebnissen auszurichten.

"Wir stehen an der Schwelle eines neuen goldenen Zeitalters der Innovation, in dem Menschen und KI zusammen mehr erreichen können als je zuvor", sagt Dustin Moskovitz, CEO von Asana. "Dennoch fehlt es so vielen Führungskräften immer noch an den richtigen Tools, um Zeit und Ressourcen zu sparen, die Wirkung zu steigern und ihre Ziele zu erreichen. Mit unseren neuen KI-Funktionen unterstützt durch den Work Graph von Asana können unsere Kunden jetzt KI bei der Arbeit nutzen, um mehr Klarheit und Verantwortlichkeit zu schaffen und die Wirkung ihrer Arbeit in großem Maßstab zu maximieren. Asana bringt KI und menschliche Innovation zusammen, um Führungskräften zu helfen, zu verstehen, wie Arbeit in ihren Unternehmen in Echtzeit erledigt wird, und Wege zu finden, effizienter zu arbeiten.

Die neuesten KI-Innovationen von Asana bieten Führungskräften:

Eine intelligentere Methode für bessere Ergebnisse

(Ab heute verfügbar) Smarte Felder: Passen Sie Ihre Projekte an, um die funktionsübergreifende Zusammenarbeit mithilfe von automatisch generierten benutzerdefinierten Feldern zu unterstützen.

Passen Sie Ihre Projekte an, um die funktionsübergreifende Zusammenarbeit mithilfe von automatisch generierten benutzerdefinierten Feldern zu unterstützen. (Ab heute verfügbar) Smarter Editor: Schreiben Sie klare, überzeugendere Entwürfe, die den richtigen Ton treffen (z. B. höflich vs. direkt oder prägnant vs. detailliert).

Schreiben Sie klare, überzeugendere Entwürfe, die den richtigen Ton treffen (z. B. höflich vs. direkt oder prägnant vs. detailliert). (Ab heute verfügbar) Smarte Zusammenfassungen: Oberflächen-Highlights aus Aufgabenbeschreibungen und Kommentaren sowie wichtige Aktionspunkte. Machen Sie Videoanrufe in Zukunft umsetzbar, indem Sie Meeting-Transkripte von Anrufen in Zusammenfassungen und Aktionspunkte umwandeln.

Oberflächen-Highlights aus Aufgabenbeschreibungen und Kommentaren sowie wichtige Aktionspunkte. Machen Sie Videoanrufe in Zukunft umsetzbar, indem Sie Meeting-Transkripte von Anrufen in Zusammenfassungen und Aktionspunkte umwandeln. (Demnächst) Smarte Workflows: Erstellen Sie mit einfachen, natürlichen Sprachanweisungen Workflows, die im Laufe der Zeit optimiert werden, um spezifische Ziele und Best Practices zu berücksichtigen.

Erstellen Sie mit einfachen, natürlichen Sprachanweisungen Workflows, die im Laufe der Zeit optimiert werden, um spezifische Ziele und Best Practices zu berücksichtigen. (Demnächst) Smarte Informationsaufbereitung: Sehen Sie sich Projekt-Updates in einem Feed an, der die letzten Änderungen anzeigt oder Updates, die möglicherweise zuerst Ihre Aufmerksamkeit erfordern.

Eine smartere Methode für mehr Klarheit und Verantwortungsbewusstsein

(Winter 2023) Smarter Status: Erstellen Sie mit KI in kürzester Zeit umfassendere Status-Updates, bei denen auf Echtzeit-Arbeitsdaten zurückgegriffen wird, um Risiken, offene Fragen und Hindernisse zu identifizieren, die dem Erreichen von Zielen im Wege stehen.

Erstellen Sie mit KI in kürzester Zeit umfassendere Status-Updates, bei denen auf Echtzeit-Arbeitsdaten zurückgegriffen wird, um Risiken, offene Fragen und Hindernisse zu identifizieren, die dem Erreichen von Zielen im Wege stehen. (Winter 2023) Smarte Antworten: Nutzen Sie natürliche Sprache, um Fragen an Asana zu stellen und binnen kürzester Zeit Antworten und Einblicke in Projekte zu erhalten, Hindernisse zu identifizieren und die nächsten Schritte zu bestimmen.

Nutzen Sie natürliche Sprache, um Fragen an Asana zu stellen und binnen kürzester Zeit Antworten und Einblicke in Projekte zu erhalten, Hindernisse zu identifizieren und die nächsten Schritte zu bestimmen. (Sommer 2024) Smarte Ziele: Erstellen Sie effektive Ziele, indem Sie mit einer einfachen Beschreibung darüber beginnen, was erreicht werden soll, und lassen Sie dann unsere KI die neuen Ziele anhand bisheriger Ziele und Leistungen entwerfen.

Erstellen Sie effektive Ziele, indem Sie mit einer einfachen Beschreibung darüber beginnen, was erreicht werden soll, und lassen Sie dann unsere KI die neuen Ziele anhand bisheriger Ziele und Leistungen entwerfen. (Demnächst) Smarte Planung: Visualisieren Sie mögliche Ergebnisse mit einer intelligenten Szenarienplanung, die Zeitpläne, die Ressourcenzuteilung und genehmigte Budgets berücksichtigt.

Visualisieren Sie mögliche Ergebnisse mit einer intelligenten Szenarienplanung, die Zeitpläne, die Ressourcenzuteilung und genehmigte Budgets berücksichtigt. (Demnächst) Smartes Arbeitspensum: Überwachen Sie die Ressourcen Ihres Teams und passen Sie sie auf der Grundlage vergangener und zukünftiger Kapazitäten an, um sich ändernde Ziele zu erreichen.

Eine smartere Methode der Skalierung

(Demnächst) Smarte Suche: Verwenden Sie natürliche Sprache, um relevante Informationen aus den Work Graph-Daten von Asana zu suchen und abzurufen (z. B. "Zeige Aufgaben, die mir im letzten Monat zugewiesen wurden").

Verwenden Sie natürliche Sprache, um relevante Informationen aus den Work Graph-Daten von Asana zu suchen und abzurufen (z. B. "Zeige Aufgaben, die mir im letzten Monat zugewiesen wurden"). Asana AI Technology -Partnernetzwerk: Nutzen Sie führende Foundation Models von OpenAI und Anthropic, die auf vertrauenswürdige, sichere und ethische Weise auf Unternehmen zugeschnitten sind. Asana lässt sich auch mit Diensten wie Amazon Web Services (AWS) AppFabric integrieren, um die Zusammenarbeit in großem Maßstab zu verbessern.

Nutzen Sie führende Foundation Models von OpenAI und Anthropic, die auf vertrauenswürdige, sichere und ethische Weise auf Unternehmen zugeschnitten sind. Asana lässt sich auch mit Diensten wie Amazon Web Services (AWS) AppFabric integrieren, um die Zusammenarbeit in großem Maßstab zu verbessern. Asana AI Channel Partner -Netzwerk: Umfassende Unterstützung für Kunden bei der KI-Implementierung durch führende globale Lösungsanbieter und Systemintegratoren wie Slalom, CPrime und West Monroe.

Umfassende Unterstützung für Kunden bei der KI-Implementierung durch führende globale Lösungsanbieter und Systemintegratoren wie Slalom, CPrime und West Monroe. Unternehmenssicherheit und -kontrolle: Sorgen Sie dafür, dass Daten sicher, geschützt und mit Sicherheitsstandards- und berechtigungen von Unternehmen konform sind, und geben Sie Administratoren gleichzeitig die Kontrolle über die Rolle von KI bei der Arbeit.

Die neuen KI-Funktionen von Asana wurden entwickelt, um ganze Unternehmen Einzelpersonen, Abteilungen und Führungskräfte dabei zu unterstützen, intelligenter zu arbeiten und Ergebnisse schneller zu erzielen. Die neuen KI-Funktionen von Asana helfen Unternehmen auf der ganzen Welt dabei, intelligenter zu arbeiten von Marketing-Führungskräften, die Klarheit über die Jahresplanung und -ziele schaffen wollen, über operative Führungskräfte, die ihre Wirkung durch die Skalierung strategischer Initiativen über Abteilungen hinweg maximieren wollen, bis hin zu IT-Führungskräften, die das Work Management auf einer unternehmensgerechten Plattform standardisieren möchten, die vertrauenswürdig und sicher ist und KI auf transparente Weise nutzt.

"Bei IPG Mediabrands nutzen wir Technologie, um alle 18.000 unserer Mitarbeiter in mehr als 130 Ländern zu unterstützen. Asana hat wesentlich dazu beigetragen, dass unsere Teams intelligenter arbeiten können", sagt Jarrod Martin, CEO von KINESSO (der globalen Performance-Marketing-Agentur von IPG Mediabrands). "Asana hat den Mitarbeitern Zeit gegeben, sich auf Innovation und strategisches Denken zu konzentrieren, es hat uns geholfen zu verstehen, wo unsere Prozesse verbessert werden können, und es hat die Menge an langweiliger Arbeit reduziert. Jetzt konzentrieren wir uns auf die Arbeit, die sich auf unser Endergebnis und die Zufriedenheit unserer Mitarbeiter und Kunden auswirkt. Wir sind begeistert von dem Potenzial von KI, langweilige Arbeiten weiter zu reduzieren und die Produktivität zu steigern."

Der Work Innovation Score von Asana

Asana hat auch The Work Innovation Score eingeführt, einen proprietären, einzigartigen KI-gesteuerten Benchmark, der von seinem Work Innovation Lab entwickelt wurde. Der Work Innovation Score, der ab sofort für Unternehmenskunden von Asana verfügbar ist, ermöglicht es Unternehmen, ihre Leistung im Vergleich zu Branchenkollegen anhand von vier Schlüsselkennzahlen zu bewerten: Zusammenhalt (wie gut die Mitarbeiter zusammenarbeiten), Geschwindigkeit (wie schnell die Arbeit vorankommt), Belastbarkeit (Stabilität bei Mitarbeiterwechsel) und Kapazität (Mitarbeiterkapazitäten). Der Work Innovation Score zeigt, wie effektiv Teams innerhalb eines Unternehmens zusammenarbeiten, und schlägt Wege vor, um die Zusammenarbeit zu verbessern, die Produktivität zu steigern, die Wirkung auf die Mitarbeiter zu maximieren und den Wettbewerbsvorteil zu steigern. Der Score wurde von branchenführenden Experten entwickelt und basiert auf dem Work Graph® von Asana, hochmodernen neuronalen Netzwerken und prädiktiver KI. Da der Work Graph Daten über das gesamte Unternehmen hinweg verbindet Arbeit, Funktionen, Teams und Mitarbeiter ist der Work Innovation Score von Asana in einzigartiger Weise in der Lage, das Innovationspotenzial zu bewerten.

"Der Work Innovation Score von Asana bietet einen Einblick in die Zusammenarbeit von Teams und prognostiziert Herausforderungen bei der Zusammenarbeit von Mitarbeitern, um diese proaktiv anzugehen. Bei AWS und durch unsere gemeinsame Forschung mit dem Work Innovation Lab von Asana haben wir festgestellt, dass Mitarbeitende mit einer "übermäßigen Zusammenarbeit" zu kämpfen haben, die auf Kosten der Produktivität geht", sagt Federico Torreti, Produktleiter für AWS AppFabric bei AWS. "Mit The Work Innovation Score und Services wie AWS AppFabric das mehrere Software-as-a-Service (SaaS) -Anwendungen für bessere Sicherheit, Verwaltung und Produktivität verbindet erhalten Unternehmen einen neuen Einblick in die Optimierung von Zusammenarbeit und Produktivität, um die Wirkung auf die Mitarbeitenden zu steigern und einen Wettbewerbsvorteil zu erzielen."

Erfahren Sie mehr über die neueste KI-Lösung und den Work Innovation Score von Asana.

Weitere Updates werden auf dem Work Innovation Summit von Asana veröffentlicht sehen Sie sich die Wiederholung der Veranstaltung hier an.

Über Asana

Asana ermöglicht es Unternehmen, smarter zu arbeiten. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in San Francisco, Kalifornien, und hat mehr als 139.000 zahlende Kunden und Millionen von Nutzern in mehr als 200 Ländern und Regionen. Globale Kunden wie Amazon, Accenture, Roche und T-Mobile vertrauen auf Asana, um alles von der Zielsetzung und -verfolgung über die Kapazitätsplanung bis hin zu Produkteinführungen und Mitarbeiter-Einführung zu verwalten. Mehr Informationen finden Sie auf www.asana.com.

Zukunftsbezogene Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsbezogene" Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995, die auf den Überzeugungen und Annahmen der Geschäftsführung und auf Informationen basieren, die der Geschäftsführung zu diesem Zeitpunkt zur Verfügung stehen. Zu den zukunftsbezogenen Aussagen gehören unter anderem Aussagen über unsere Fähigkeit, unsere aktuellen Strategien umzusetzen, unsere Technologie- und Markenposition, den erwarteten Nutzen unserer Angebote, die Marktposition von Asana und potenzielle Marktchancen. Zukunftsbezogene Aussagen beziehen sich im Allgemeinen auf zukünftige Ereignisse oder die zukünftige finanzielle oder operative Leistung von Asana. Zukunftsbezogene Aussagen umfassen alle Aussagen, die nicht auf historischen Tatsachen beruhen und in einigen Fällen durch Begriffe wie "antizipieren", "erwarten", "beabsichtigen", "planen", "glauben", "fortsetzen", "könnte", "potenziell", "können", "werden", "Ziel" oder ähnliche Ausdrücke und die Negativformen dieser Begriffe gekennzeichnet sind. Allerdings müssen nicht alle zukunftsbezogenen Aussagen diese Schlagwörter enthalten. Zukunftsbezogene Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, einschließlich Faktoren, die außerhalb der Kontrolle von Asana liegen und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von Asana wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in den zukunftsbezogenen Aussagen ausdrücklich genannt oder impliziert werden. Zu diesen Risiken gehören u. a. Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf: die Fähigkeit von Asana, künftiges Wachstum zu erzielen und sein Wachstumstempo aufrechtzuerhalten, die Fähigkeit von Asana, Kunden zu gewinnen und zu binden und den Umsatz mit seinen Kunden zu steigern, die Fähigkeit von Asana, neue Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln und zu veröffentlichen und seine Plattform zu skalieren, einschließlich der erfolgreichen Integration von künstlicher Intelligenz, die Fähigkeit von Asana, die Akzeptanz seiner Plattform durch das Self-Service-Modell von Asana zu erhöhen, die Fähigkeit von Asana, seine Beziehungen zu strategischen Partnern aufrechtzuerhalten und auszubauen, der hart umkämpfte und sich schnell entwickelnde Markt, die internationalen Expansionsstrategien von Asana sowie die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und der allgemeinen makroökonomischen Bedingungen.

Weitere Informationen zu Risiken, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den prognostizierten Ergebnissen oder den erwarteten Auswirkungen abweichen, sind in den von Asana bei der SEC eingereichten Unterlagen enthalten, einschließlich des Quartalsberichts von Asana auf Formblatt 10-Q für das Quartal, das am 31. Juli 2023 endete, sowie in späteren Einreichungen bei der SEC. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen basieren auf Annahmen, die Asana zum jetzigen Zeitpunkt für angemessen hält. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt Asana keine Verpflichtung, diese zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren oder die Gründe zu aktualisieren, wenn die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsbezogenen Aussagen erwarteten Ergebnissen abweichen.

