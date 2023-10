Mavenir, der Anbieter von Netzwerksoftware, der mit Cloud-nativen Lösungen, die in jeder Cloud laufen, die Zukunft der Netzwerke gestaltet, wurde im Rahmen der Open Networks Ecosystem Competition der britischen Regierung, deren vorrangiges Ziel die Einführung offener und interoperabler Netzwerktechnologie ist, für zwei 5G Open RAN-Projekte ausgezeichnet, die weltweit einmalig sind.

Die Projekte werden durch das Department for Science, Innovation Technology (DSIT) gefördert und konzentrieren sich auf die Demonstration innovativer Ansätze zur Optimierung der Leistung von Open RAN-Netzwerken in Umgebungen mit hoher Nachfragedichte (High Demand Density, HDD). HDD-Standorte, wie zum Beispiel Städte, Flughäfen, Sportstadien und große öffentliche Veranstaltungen, sind für die technische Leistung von Mobilfunknetzen besonders herausfordernd.

BG Kumar, President, Access Networks, Platforms and MDE bei Mavenir, sagte: "Wir freuen uns sehr, vom DSIT über die beiden Konsortien Fördermittel für zwei wegweisende Projekte erhalten zu haben, die die Anpassbarkeit und die Auswirkungen der Open RAN-Konnektivität mit Three and Virgin Media O2 in der hochverdichteten mobilen Verkehrslandschaft demonstrieren sollen. In Zusammenarbeit mit unseren Partnern treiben wir die Entwicklung und Einführung von 5G Open RAN-Netzwerken voran, um eine besser vernetzte, leistungsfähigere und nachhaltigere Zukunft zu schaffen."

Weitere Informationen über die geförderten Projekte:

SCONDA: Mavenir ist ein Mitglied des Konsortiums, das für die Umsetzung von SCONDA Small Cells ORAN in Dense Areas ausgewählt wurde, einem weltweit ersten Projekt, das sich mit den einzigartigen technischen und kommerziellen Herausforderungen von Gebieten mit hoher Nachfragedichte befasst.

SCONDA erzeugt eine Small-Cell-Verdichtungsschicht in städtischen Hotspots mit hoher Auslastung, um den Makroverkehr zu entlasten und ein besseres Kundenerlebnis zu bieten. Das Projekt wird zudem die Automatisierung der Netzwerkleistung in der anspruchsvollen Funkumgebung des Stadtzentrums von Glasgow ermöglichen. Ziel des Projekts ist es zu zeigen, wie Open RAN innerhalb des breiteren Three-Mobilfunknetzes in Glasgow eingesetzt, integriert und verwaltet werden kann. Außerdem soll evaluiert werden, wie Open RAN im Vergleich zur Qualität und Kapazität eines herkömmlichen RAN-Netzes abschneidet.

Weitere Mitglieder des Konsortiums für das SCONDA-Projekt sind AWTG, Three, Boldyn, die Universität von Surrey, PI Works, Scotland 5G Centre, die Universität von Glasgow und Accenture.

5G MoDE (HDD auf Rädern): Das Projekt 5G MoDE (HDD auf Rädern) wird von Mavenir, Virgin Media O2, VMWare und der University von Surrey durchgeführt. Die technische Leitung des Projekts liegt bei Mavenir, einem Anbieter von grundlegender Open RAN-Hardware, Software und Dienstleistungen. 5G MoDE, was für Mobile O-RAN for highly Dense Environments steht, wird fortschrittliche Technologien und intelligentes Design nutzen, um die Effektivität des 5G MoDE-Konzepts in realen Szenarien mit hoher Datenverkehrsdichte zu demonstrieren.

Zu den Schwerpunkten des Projekts gehören ein Open RAN Intelligent Controller (O-RIC), Energieeinsparung und Kapazitätsoptimierung, zentralisierte Cloud-Einheiten, Zero-Footprint-Implementierung und O-RAN Massive MIMO Active Antenna Unit (AAU). Durch die Kombination dieser Elemente wollen die Konsortialpartner die Spektrumeffizienz steigern, den Energieverbrauch senken, die Netzwerkkapazität optimieren, die Auswirkungen auf die Umwelt minimieren und sogar in sehr dicht besiedelten Gebieten hervorragende Dienste anbieten.

Im Rahmen des Wettbewerbs wurden 19 Projekte mit Bezug auf das Open Networks Ecosystem ausgezeichnet. Weitere Informationen erhalten Sie auf der GOV.UK-Website.

