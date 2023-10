Fünf-Jahres-Prognosenbeleuchten potenzielle Risiken, Chancen und Ergebnisse unter verschiedenen Marktbedingungen und verschaffen Anlegern die Möglichkeit, ihre Rendite zu maximieren

Green Street, der herausragende Anbieter von Informationen über Gewerbeimmobilien, hat eine neue Reihe von europäischen Marktprognosen veröffentlicht, welche unter verschiedenen wirtschaftlichen Bedingungen potenzielle Risiken, Chancen und Ergebnisse für 30 europäische Märkte beleuchten. Diese Marktprognosen, die Teil der breiter angelegten Lösung Market Data Deals sind, umfassen vorausschauende Fünf-Jahres-Analysen für vier Kernbereiche Industrie, Büros, Wohnen und Einzelhandel.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231002376493/de/

(Graphic: Business Wire)

Zur Unterstützung der Marktteilnehmer bei der Durchführung gründlicherer Analysen potenzieller Verschiebungen bei den betrieblichen Grundlagen und Immobilienbewertungen stellt Green Street Marktprognosen für vier verschiedene wirtschaftliche Szenarien bereit Ausgangslage, moderater Aufwärtstrend, moderater Abwärtstrend und starker Abwärtstrend. Diese Marktprognosen beinhalten einen weiten Kennzahlen-Bereich, z.B.: Market-RevPAM-Wachstum (die firmeneigene Messgröße von Green Street, eine Kombination aus Mieten- und Belegungsänderung), Mietenwachstum, Belegung, CPPIs, wirtschaftliche Cap-Sätze, Nettoanfangsrenditen, Nettomietertrag und weitere.

Insbesondere stellt die Lösung European Market Data Deals von Green Street Miet- und Belegungsdaten bis zurück ins Jahr 2007 zur Verfügung und verschafft den Kunden damit Zugriff auf einen umfangreichen historischen Datensatz, der über 15 Jahre abdeckt.

"Unsere neuen europäischen Marktprognosen zielen darauf ab, die Datenauswertung mit praktischen Vor-Ort-Informationen zu verknüpfen, die unser umfangreiches, fachkundiges Analystenpanel gesammelt hat, um die Kunden bei der Optimierung ihrer Sektor- und Marktauswahl zu unterstützen", erklärte Andy McCulloch, Chief Analytics Officer. "Die Erweiterung unserer gesamt-europäischen CRE-Analyse-Suite verdeutlicht das fortlaufende Bestreben von Green Street, Kunden mit branchenführenden Daten, Forschungsergebnissen und Nachrichten zu versorgen, damit diese fundiertere Entscheidungen über die Kapitalzuweisungen treffen und die Anlageerträge maximieren können."

Um ein Video anzuschauen, eine Vorführung zu planen oder mehr über die europäischen Marktprognose-Szenarios von Green Street zu erfahren, hier klicken

Über Green Street

Green Street ist der herausragende Anbieter ausführbarer Forschungsergebnisse, Nachrichten, Daten, Analysen und Beratungsdienste zu Gewerbeimmobilien in den USA und Europa. Seit mehr als 35 Jahren liefert Green Street unvergleichliche Informationen und zuverlässige Daten über die öffentlichen und privaten Immobilienmärkte und hilft Anlegern, Banken, Kreditgebern und anderen Branchenteilnehmern bei der Optimierung von Anlage- und Strategie-Entscheidungen. Die Firma stellt über eine SaaS-Plattform exklusive Marktinformationen, rückschlussbezogene Einblicke und vorausschauende Analysen bereit. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte www.greenstreet.com.

Offenlegung: Marktprognosen -- Das Prognosetool von Green Street liefert eine Einschätzung zukünftiger Ereignisse auf der Grundlage von Markttrends in historischen Daten, die sich in vergangenen Marktzyklen als praktisch umsetzbar erwiesen hat. Green Street gibt keinerlei Zusicherungen oder Garantien in Bezug auf die künftige Performance dieser Kennzahlen in beliebigen Marktzyklen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231002376493/de/

Contacts:

MEDIA CONTACT:

Katie Clemons Ball

SVP, Global Marketing

Green Street

kclemons@greenstreet.com

+1 (949) 640-8780