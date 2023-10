Leichte Kursverluste verzeichnet gegenwärtig der S&P 500 . Das Aktienbarometer rutscht um 1,14 Prozent ab. Die Anleger am Aktienmarkt in den USA sind zur Stunde eher pessimistisch gestimmt. Der S&P 500 verlor leicht um 1,14 Prozent an Wert. Derzeit notiert der Auswahlindex bei 4.

Den vollständigen Artikel lesen ...