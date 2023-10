Am 4. Oktober legt Tesco seine Halbjahreszahlen vor, während der VDMA Einblicke in den Maschinenbau-Auftragseingang gibt. Zudem werden diverse Einkaufsmanagerindizes aus unterschiedlichen Regionen veröffentlicht. In den USA stehen Daten wie MBA Hypothekenanträge, ADP Beschäftigungsänderungen und der ISM-Index auf der Agenda. Ein besonderer Moment wird eine Diskussion mit dem VW- und Porsche-Chef Oliver Blume über die "Zukunft des Autos" sein. Parallel ...

