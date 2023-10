AVEVA, ein weltweit führender Anbieter von Industriesoftware, das die digitale Transformation und Nachhaltigkeit vorantreibt, gab jetzt bekannt, dass das Unternehmen den Energiekompetenz-Status von Amazon Web Services (AWS) erlangt hat. Mit dieser Auszeichnung wird die Kompetenz von AVEVA gewürdigt, Kunden bei der Nutzung der Cloud-Technologie von AWS zu unterstützen, um komplexe industrielle Systeme zu transformieren und den Übergang zu einem zukünftigen nachhaltigen Umgang mit Energie zu beschleunigen.

Von mehr als 7.000 gelisteten AWS-Partnern ist AVEVA eines von gerade einmal sieben Unternehmen, die den AWS-Energiekompetenz-Status für neue Energien besitzen.

Bry Dillon, Senior Vice-President, Partners and Business Development bei AVEVA, sagte: "Gemeinsam leisten AVEVA und AWS einen Beitrag zur Transformation des Industriesektors, indem sie differenzierte, innovative Softwarelösungen zur Verfügung stellen, mit denen sich die Energiewende beschleunigen lässt. Der Energiekompetenz-Status von AWS ist ein Beleg dafür, wie die Kombination aus Agilität, Innovation und der Breite der Dienstleistungskompetenzen in Verbindung mit dem breiten AREVA-Portfolio an industriellen SaaS-Lösungen Unternehmen in die Lage versetzen kann, auf dem Weg in eine kohlenstoffarme Zukunft vernetzter, widerstandsfähiger und flexibler zu werden."

Der Energiekompetenz-Status von AWS unterstreicht den nachweislichen Erfolg von AVEVA bei der Entwicklung von Lösungen für die gesamte Wertschöpfungskette von der Produktionsplanung über die Bauphase bis hin zum Betrieb und zur Optimierung von Anlagen, wozu auch ganz neue Energielösungen gehören. Um diese Auszeichnung zu erhalten, durchlaufen AWS-Partner einen strengen technischen Validierungsprozess, der auch ein Kundenreferenz-Audit beinhaltet.

AWS ermöglicht skalierbare, flexible und kostengünstige Lösungen für Startups bis hin zu weltweit tätigen Unternehmen. Um die nahtlose Integration und Bereitstellung dieser Lösungen zu unterstützen, hat AWS das AWS-Kompetenzprogramm ins Leben gerufen, um Kunden dabei zu helfen, AWS-Partner mit fundierter Branchenerfahrung und -kompetenz zu finden.

Die heute verfügbaren digitalen Tools könnten bis zu 20% zur Verringerung der Treibhausgasemissionen beitragen, die nötig sind, um die von der Internationalen Energieagentur (IEA) für die Energie-, Material- und Mobilitätsbranche festgelegten Netto-Null-Ziele für 2050 zu erreichen. AVEVA liefert maßgeschneiderte Softwarelösungen für die Industrie, die Unternehmen aller Branchen dabei helfen, ihren Energiebedarf zu verwalten, ihre Betriebsabläufe zu optimieren und ihre Emissionen zu verfolgen und zu messen. Auf der Angebotsseite unterstützen AVEVA-Lösungen den Ausbau des gesamten Energiesystems, indem sie Pionieren auf dem Gebiet der kohlenstoffarmen Technologien dabei helfen, die Kosten für Technologien in der Demonstrations- oder Prototypenphase zu senken, beispielsweise im Hinblick auf sauberen Wasserstoff und Kohlenstoffabscheidung im großen Maßstab.

Kunden wie Veolia Water, weltweit führend bei Wasser- und Abwasseraufbereitungsanlagen und -systemen für Industriekunden und Behörden, konnten durch den Einsatz von AVEVA-Engineering-Lösungen in Verbindung mit der AWS-Cloud eine Verbesserung der IT-Agilität und eine Freisetzung von Ressourcen um 20 erzielen. Die Einsichtnahmezeiten wurden von einer Woche auf 24 Stunden und die Reaktionszeit auf Ausschreibungen von 24 Tagen auf 24 Stunden verkürzt.

Über AVEVA

AVEVA ist ein weltweit führender Anbieter von Industriesoftware, der den Erfindungsreichtum fördert, um einen verantwortungsvollen Umgang mit den Ressourcen der Welt zu erreichen. Die sichere industrielle Cloud-Plattform und die Anwendungen von AVEVA ermöglichen es Unternehmen, die Leistungsfähigkeit ihrer Informationen zu nutzen und die Zusammenarbeit mit Kunden, Lieferanten und Partnern zu verbessern.

Über 20.000 Unternehmen in mehr als 100 Ländern verlassen sich auf AVEVA, wenn es um die Versorgung mit lebenswichtigen Gütern geht: sichere und zuverlässige Energie, Lebensmittel, Medikamente, Infrastruktur und mehr. Durch die Verbindung von Menschen mit vertrauenswürdigen Informationen und KI-angereicherten Erkenntnissen befähigt AVEVA die Teams, effizient zu konstruieren und den Betrieb zu optimieren, um Wachstum und Nachhaltigkeit zu fördern.

AVEVA unterstützt Kunden mit offenen Lösungen und der Expertise von mehr als 6.400 Mitarbeitern, 5.000 Partnern und 5.700 zertifizierten Entwicklern. Das weltweit tätige Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Cambridge, Großbritannien. Erfahren Sie mehr unter www.aveva.com

