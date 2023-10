Der Erwerb von acht Einrichtungen stärkt das Lineage-Netzwerk im Osten und Mittleren Westen der USA und bietet den Kunden einen besseren Zugang zu umfassenden Kühllagerlösungen

Der Zusammenschluss erweitert das bestehende E-Commerce- und Direct-to-Consumer-Fulfillment-Geschäft von Lineage, das mehr als 100 Kunden bedient

Lineage Logistics ("Lineage" oder das "Unternehmen"), einer der weltweit führenden, temperaturgeführten Industrie-REITs und Anbieter integrierter Lösungen, gab heute die Übernahme von acht Anlagen von Burris Logistics ("Burris"), einem führenden Unternehmen für temperaturgeführte Lebensmittelverteilung, bekannt. Die finanziellen Bedingungen der Transaktion wurden nicht veröffentlicht.

Durch die Erweiterung des Lineage-Lagernetzes um diese acht Kühllager werden eine Kapazität von fast 1,3 Millionen Quadratfuß und etwa 115.000 Palettenpositionen in Anlagen in Lakeland, Florida; Jacksonville, Florida; McDonough, Georgia; Edmond, Oklahoma; New Castle, Delaware; Waukesha, Wisconsin; und Federalsburg, Maryland, geschaffen.

Die Transaktion ist bereits die dritte Zusammenarbeit von Lineage mit Burris. Lineage hat seine beiden Standorte Lyndhurst, Virginia, und Haines City, Florida, 2020 bzw. 2021 von Burris übernommen.

"Dieser Abschluss kennzeichnet das Vertrauen, das wir aufgebaut haben, und die Erfolgsbilanz, die wir in unserer langjährigen Zusammenarbeit mit Burris vorweisen können. Das zeigt, dass Lineage in der Branche der bevorzugte Käufer ist", so Greg Lehmkuhl, Präsident und CEO von Lineage. "Wie schon bei unseren früheren Akquisitionen von Burris werden diese komplementären Standorte und ihre äußerst engagierten Teammitglieder Lineages kundenorientiertes Konzept weiter vorantreiben und unserer Vision dienen, das dynamischste, temperaturgeführte Logistikunternehmen der Welt zu werden."

Als fast hundert Jahre altes Familienunternehmen hat Burris enge Beziehungen zu einigen der landesweit führenden Einzelhändler und Foodservice-Unternehmen aufgebaut. Die erworbenen Einrichtungen befinden sich an strategisch günstigen Standorten im Osten und Mittleren Westen der USA, in der Nähe wichtiger Autobahnen und Verkehrsknotenpunkte, und sollen dicht besiedelte Märkte bedienen, sodass Lineage mit seinem Direktvertrieb alle 50 Bundesstaaten erreichen kann.

Das Team von Lineage verfügt über mehr als 14 Jahre Erfahrung im Bereich E-Commerce und Direct-to-Consumer-Fulfillment und verwaltet die kompletten Prozesse für mehr als 100 Kunden an acht bestehenden Standorten. Der Erwerb dieser Einrichtungen stärkt die umfassende Direktvertriebslösung von Lineage, die das führende Kühlhausnetzwerk von Lineage nutzt.

Das verbleibende Portfolio von Burris besteht in erster Linie aus Honor Foods, seinem Unternehmen für die Lebensmittelverteilung, und Trinity Logistics, seinem Anbieter von Frachtlösungen.

Über Lineage

Lineage ist einer der weltweit führenden REITs für temperaturgeführte Industrieanlagen und Anbieter integrierter Lösungen mit einem globalen Netzwerk von über 400 strategisch gelegenen Anlagen mit einer Gesamtkapazität von mehr als 2,5 Milliarden Kubikfuß in Ländern in Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum. Durch die Kombination von branchenführendem Fachwissen im Bereich logistischer Komplettlösungen und innovativer Technologie arbeitet Lineage mit den weltweit größten Lebensmittel- und Getränkeherstellern zusammen, um die Vertriebseffizienz zu steigern, die Nachhaltigkeit zu fördern, die Verschwendung in der Lieferkette zu minimieren und vor allem die Ernährung der Welt zu unterstützen. In Anerkennung der führenden Innovationen und Nachhaltigkeitsinitiativen des Unternehmens wurde Lineage drei Jahre in Folge als CNBC Disruptor 50 Company ausgezeichnet, zweimal als US Best Managed Company, auf der Fast Company-Liste der innovativsten Unternehmen der Welt als Nr. 1 im Bereich Data Science, insgesamt als Nr. 23 geführt und in die Fortune-Liste Change the World aufgenommen. (www.lineagelogistics.com)

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231003755992/de/

