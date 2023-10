Der Kauf folgt auf die jüngste Investition von Epsilon in Indien in Höhe von 1,1 Mrd. US-Dollar

Epsilon Group, Indiens führender Hersteller von Batteriematerialien, gab heute die Unterzeichnung einer Vereinbarung über den Erwerb des Technologiezentrums für aktive Kathodenmaterialien von Johnson Matthey in Moosburg, Deutschland, bekannt. Finanzielle Einzelheiten der Übernahme wurden nicht bekannt gegeben.

Die hochmoderne Anlage verfügt über erstklassige technische Fähigkeiten und Mitarbeiter mit Fachkenntnissen in der LFP-Chemie, umfassende Produkt- und Prozessentwicklungskapazitäten sowie eine vielseitige Kundenqualifizierungsanlage, die darauf ausgelegt ist, neue Materialien für die großtechnische Produktion zu verifizieren.

Die Übernahme versetzt Epsilon in die Lage, mit einem bewährten, in großem Maßstab hergestellten, hochleistungsfähigen aktiven Kathodenmaterial auf den Markt zu gehen.

"Wir bei Epsilon stellen uns eine Welt vor, die von nachhaltigen Energiealternativen geprägt ist", so Vikram Handa, Geschäftsführer der Epsilon Group. "Unsere Fortschritte in der Anodenforschung und -herstellung waren ein erster Schritt, und diese Übernahme unterstreicht unser Engagement für eine Versorgung unserer globalen Kundschaft mit nachhaltigen und zuverlässigen Materialien."

Strategische Vorteile

Die strategische Lage des Forschungs- und Entwicklungszentrums (F&E) in Moosburg bietet Epsilon einen entscheidenden Vorteil bei der Erschließung des europäischen Talentpools für Batteriematerialien und bei der Betreuung seiner weltweiten Kundschaft. Durch die Nutzung der bestehenden Infrastruktur und Fähigkeiten der Moosburger Einrichtung will Epsilon den Zeitrahmen für die Technologieentwicklung und das Scale-up erheblich verkürzen. Diese Übernahme dient als Katalysator für die ehrgeizigen Pläne von Epsilon, letztendlich eine Nachfrage von 100 GwH zu befriedigen. Im Einklang mit seiner Vision hat Epsilon bereits eine Investition in Höhe von 1,1 Mrd. US-Dollar in die Errichtung einer 100.000-Tonnen-Anlage zur Herstellung von Kathodenbatterie-Materialien in Bellari, Karnataka, Indien, angekündigt, die später auch in Europa ausgebaut werden soll. Epsilon plant außerdem eine 650 Millionen US-Dollar teure Produktionsstätte in den USA.

Der weltweite Markt für Elektrofahrzeuge, der im Jahr 2022 auf 380 Milliarden US-Dollar geschätzt wurde, wird laut Fortune Business Insights bis 2030 auf 1,5 Billionen US-Dollar ansteigen. Kathodenmaterialien sind für diesen Wachstumspfad von zentraler Bedeutung. Der Benchmarkbericht unterstreicht die Dringlichkeit und weist auf einen Investitionsbedarf von 40 Milliarden US-Dollar für die Produktion von Kathodenmaterialien hin, um die Lücke zwischen dem derzeitigen Angebot und der erwarteten Nachfrage bis 2030 zu schließen.

Über Epsilon Group

Epsilon Group ist führend bei der Entwicklung von Batteriemateriallösungen und produziert hochkarätige, innovative und umweltbewusste Materialien für Lithium-Ionen-Batterien (LiB). Das 2010 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Mumbai hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Übergang der globalen Batterieindustrie zu sauberer und grüner Energie zu unterstützen. Dank einer bedeutenden Präsenz in Europa, Nordamerika und Südostasien setzt Epsilon weiterhin Maßstäbe in der Branche. www.epsilonam.com

