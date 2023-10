- Austausch von Forschungsergebnissen zu Multipler Sklerose und verwandten neurologischen Erkrankungen

Das Europäische Komitee für die Behandlung und Erforschung von Multipler Sklerose (ECTRIMS) veranstaltet im Allianz MiCo Center im italienischen Mailand den MSMilan Patiententag, der am Samstag, den 14. Oktober 2023 von 15.00 bis 17.00 Uhr MESZ stattfinden wird. Die Veranstaltung bietet an MS und verwandten neurologischen Erkrankungen, darunter NMOSD und MOGAD, leidenden Personen die besondere Gelegenheit, sich über die neuesten Fortschritte in Bezug auf aktuelle Versorgungs- und Behandlungsmöglichkeiten zu informieren und führenden Experten aus der Neurologie Fragen zu den aktuellsten Forschungsergebnissen zu stellen.

"Derzeit sind weltweit mehr als 2,8 Millionen Menschen an MS erkrankt. ECTRIMS möchte sicherstellen, dass die neuesten Forschungsergebnisse, die auf unseren Tagungen vorgestellt werden, denjenigen Menschen zugänglich gemacht werden, die von der Krankheit am meisten betroffen sind", so Mar Tintorè, President von ECTRIMS. "Wir hoffen, dass wir mit diesem Patiententag die Menschen, die an dieser oder an anderen verwandten Krankheiten leiden, dabei unterstützen können, sich besser über die verfügbaren Behandlungs- und Versorgungsoptionen zu informieren."

"Diese wichtige Initiative richtet sind ganz an die Patienten und deren Familien", ergänzt Massimo Filippi, Local Organising Chair des MSMilan2023. "Wir laden sie ein, sich aktiv zu beteiligen und diese besondere Gelegenheit dazu zu nutzen, nützliche Informationen von zahlreichen MS-Experten zu erhalten."

Das Event wird in Zusammenarbeit mit dem American Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis (ACTRIMS) veranstaltet und vom italienischen MS-Verband AISM unterstützt.

Auf dem MSMilan Patiententag werden viele interaktive Angebote bereitgestellt. Im Rahmen der Kampagne ECTRIMS4me, die Menschen mit MS mehr Gehör verschaffen soll, sind die Teilnehmer dazu eingeladen, Fragen zu stellen, die während der Veranstaltung beantwortet werden

Die Teilnahme ist kostenlos; es ist jedoch eine Voranmeldung über diesen Link (https://ectrims.eu/msmilan2023-msmilan-patient-community-day/erforderlich, der auf der ECTRIMS MSMilan 2023 Website verfügbar ist.

Die Veranstaltung wird auf der Website von ECTRIMS (https://ectrims.eu/msmilan2023-msmilan-patient-community-day/) in die italienische, deutsche, französische, spanische und portugiesische Sprache live per Streaming übertragen.

Über ECTRIMS

ECTRIMS ist eine unabhängige, gemeinnützige Organisation, die das Ziel verfolgt, ein besseres Verständnis von MS und dessen Behandlungsmöglichkeiten zu vermitteln. Die Organisation veranstaltet die weltweit größte Forschungstagung, die sich mit Fortschritten in der Erforschung und Behandlung von MS und verwandten neurologischen Erkrankungen beschäftigt. Der diesjährige Jahreskongress eine gemeinsame Veranstaltung der Verbände ECTRIMS und ACTRIMS wird mehr als 9.000 Wissenschaftler, Ärzte und Spezialisten aus dem MS-Bereich zusammenbringen. Die Veranstaltung findet vom 11. bis 13. Oktober 2023 im Allianz MiCo Milano Convention Center im italienischen Mailand statt.

