Der Vorstandsvorsitzende (CEO) des Saudi Fund for Development (SFD), S.E. Sultan Al-Marshad, unterzeichnete mit dem Minister für Finanzen, nationale Planung und Handel der Republik Seychellen, Hon. Naadir Hassan, zwei neue Verträge über Entwicklungsdarlehen, Mit dem in den Verträgen vorgesehenen Geldern steuert SFD 25 Millionen US-Dollar zur Finanzierung des "Sozialen Wohnungsbauprojekts" und des "Wiederaufbaus des Schulprojekts auf La Digue" bei.

SFD CEO, H.E. Sultan Al-Marshad, signed two new development loan agreements with the Minister of Finance, National Planning and Trade of the Republic of Seychelles, Hon. Naadir Hassan (Photo: AETOSWire)