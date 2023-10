Die mobilen App- und Website-Schutztechnologien von Verimatrix XTD werden auf Asiens führender Cybersicherheitsmesse vorgestellt

Verimatrix (Euronext Paris: VMX), der Marktführer bei der Bereitstellung menschenzentrierter Sicherheit für die moderne vernetzte Welt, gab heute bekannt, dass das Unternehmen seine Extended Threat Defense (XTD)-Technologien auf der GovWare 2023 vorstellen wird, die vom 17. bis 19. Oktober auf der Sands Expo und im Convention Centre in Singapur stattfindet.

Am GovWare-Stand C19 bietet Verimatrix praktische Vorführungen sowie Kundenerfolgsgeschichten für sein Portfolio preisgekrönter XTD-Cybersicherheitslösungen, die es Entwicklern mobiler Apps ermöglichen, die neuesten Schutzmaßnahmen gegen Hacker zu nutzen, die mobile Apps und Websites als Werkzeuge einsetzen, um Unternehmen anzugreifen.

GovWare 2023 verspricht eine weitere anregende Veranstaltung, bei der Wissen, Ideen, Erkenntnisse und Technologien unter führenden Experten und Innovatoren der Cybersicherheit ausgetauscht werden. Unter dem Motto "Förderung von Vertrauen durch Zusammenarbeit in der neuen digitalen Realität" wird GovWare 2023, ein Teil der renommierten Singapore International Cyber Week (SICW), transformative Einblicke vermitteln, die sich mit der sich laufend weiterentwickelnden Cybersicherheitslandschaft befassen.

"GovWare ist eine wichtige Veranstaltung in der APAC, um die einzigartigen Cybersicherheitslösungen von Verimatrix für Unternehmen zu präsentieren, die ihre mobilen Apps und Websites vor Cyberangriffen schützen möchten", sagte Jon Samsel, Head of Global Marketing bei Verimatrix. "Es gibt nichts Wichtigeres als den Schutz der Verbindungen zwischen Unternehmen und ihren Kunden. Wir freuen uns, zu zeigen, wie Verimatrix Cybersecurity vor den Bedrohungen in den am schnellsten wachsenden Angriffsbereichen schützen kann, wie es sie erkennt und darauf reagiert."

Wenn Sie ein Treffen mit dem Spezialisten für Cybersicherheit von Verimatrix auf der GovWare 2023 vereinbaren möchten, besuchen Sie www.verimatrix.com/webinars-events/govware-2023.

Weitere Informationen über GovWare 2023 erhalten Sie unter www.govware.sg.

