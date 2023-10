Wie Axius Water heute bekannt gab, hat das Unternehmen den führenden Anbieter von Abwasserteichanlagen für ländliche Gemeinden, Triplepoint Environmental aus Colorado, übernommen. Axius Water ist ein Unternehmensverbund, der sich auf die Verbesserung der Effizienz der Wasser- und Abwasseraufbereitung für industrielle und kommunale Kunden konzentriert. Die Übernahme von Triplepoint ergänzt die bewährte Expertise von Axius Water im Bereich des Nährstoffmanagements und erweitert die Kompetenzen des Unternehmens im Bereich der Abwasserteichtechnologie.

Triplepoint wurde 2007 gegründet und bietet hocheffiziente und hochwertige Lagunenlösungen für industrielle und kommunale Kunden in den USA und Kanada an. Die innovativen Abwasserteichtechnologien von Triplepoint, darunter das Vorzeigeprodukt Ares Aerator, nutzen bestehende Infrastrukturen, um die finanzielle Belastung durch Nachrüstungen zu verringern und gleichzeitig Abwasserteiche so umzugestalten, dass sie neue, strengere Abwassergrenzwerte einhalten.

Chris McIntire, CEO von Axius Water, hebte hervor: "Unsere Experten in Biologie und Chemie entwickeln Lösungen, die vorhandene Ressourcen nutzen, um mehr Schadstoffe zu entfernen und mehr Wasser im gesamten Wasserkreislauf zu reinigen. Durch die Aufnahme von Triplepoint in die Axius Water-Plattform werden unsere Kompetenzen im Bereich des Nährstoffmanagements erheblich erweitert, und wir freuen uns, Patrick Hill und Brady Galbreath-O'Leary in unserem Führungsteam begrüßen zu dürfen. Gemeinsam mit unseren Experten bei Nexom und EDI erweitern wir unser Angebot an zuverlässigen Teichanlagenlösungen, die wir Kunden rund um den Globus zur Verfügung stellen werden."

Triplepoint wird seinen Hauptsitz in Colorado beibehalten und weiterhin unter seiner bestehenden Marke im Axius Water-Portfolios tätig sein. Patrick Hill und Brady Galbreath-O'Leary, Mitbegründer von Triplepoint, werden dem Führungsteam von Axius Water als General Manager beitreten und das Tagesgeschäft von Triplepoint leiten.

Die Geschäftsführer Patrick und Brady erläuterten: "Seit der Gründung hat sich Triplepoint darauf spezialisiert, Kunden in kleinen, ländlichen Kommunen, die auf ihre Teichkläranlagen angewiesen sind, mit neuartigen Lösungen zu unterstützen, die den geltenden Vorschriften entsprechen. Unsere Kunden verlassen sich darauf, dass wir die beste und kosteneffizienteste Aufbereitungslösung anbieten. Diese Verantwortung nehmen wir sehr ernst."

Die Übernahme von Triplepoint durch Axius Water wird dem Unternehmen zusätzliche Ressourcen zur Verfügung stellen, um weiterhin Innovationen für Kommunen jeder Größe und in allen Klimazonen zu fördern. Im Rahmen der Axius Water Plattform wird Triplepoint Zugang zu einem erweiterten Angebot an erstklassigen Wasser- und Abwasserlösungen haben und in der Lage sein, eine größere Anzahl von ländlichen Kommunen in Nordamerika zu erreichen.

Triplepoint, EDI und Nexom geben ihr Know-how im Bereich des Nährstoffmanagements weiter, um eine Verbesserung ihres Angebots zu erreichen. Darüber hinaus arbeiten sie weiterhin mit anderen Axius Water-Unternehmen wie ATAC Solutions, EDI (Environmental Dynamics International), EOSi (Environmental Operating Solutions), Napier-Reid und Nexom zusammen.

Sämtliche Axius Water-Unternehmen stellen auf der WEFTEC-Messe in Chicago, IL vom 2. bis 4. Oktober aus. Stand Nr. 1042 und 856.

Über ATAC Solutions Ltd.

ATAC Solutions Ltd. ist ein führendes britisches Umweltdienstleistungsunternehmen, das sich auf Abwasserdienstleistungen und Abwassertechnik auf Kapitalkauf- oder Mietbasis spezialisiert hat. ATAC entwirft, fertigt, installiert und betreibt ein breites Spektrum an Verfahrensausrüstungen sowie maßgeschneiderten Verfahrenstechnologien in seinem nach BS EN ISO 9001 und ISO 14001 zertifizierten Werk in Maidstone, Kent. atacsolutions.com

Über EDI (Environmental Dynamics International, Inc.)

EDI wurde 1975 gegründet und entwirft, fertigt und installiert maßgeschneiderte hocheffiziente diffuse Belüftungssysteme, für die es auch Wartung und Ersatzteilservice anbietet. Die Kundenbetreuung erfolgt über mehrere internationale Niederlassungen, ein britisches Produktions- und Vertriebszentrum und ein breites Netz unabhängiger Partner vor Ort. Forschung und Entwicklung, Technik, Design, Fertigung und ein Vertriebszentrum befinden sich in Columbia, Missouri. wastewater.com

Über EOSi (Environmental Operating Solutions, Inc.)

Das in Pocasset, Massachusetts, ansässige Unternehmen EOSi liefert firmeneigene, ungefährliche und umweltverträgliche flüssige organische Chemikalien (MicroC®) und bietet technische Dienstleistungen für Anwendungen zur biologischen Nährstoffentfernung in Abwassersystemen. EOSi zeichnet sich durch hohe Produktqualität, technische Unterstützung und Serviceleistungen für Anlagenbetreiber in kommunalen und industriellen Kläranlagen jeder Größe aus. microc.com

Über Napier-Reid

Napier-Reid ist ein führender Anbieter von technischen Wasser- und Abwasseraufbereitungssystemen mit Sitz in Markham, Ontario, Kanada. Seit seiner Gründung im Jahr 1950 hat Napier-Reid über 3.000 Wasser- und Abwasseraufbereitungsverträge für kommunale und industrielle Kunden in mehr als 40 Ländern abgeschlossen. napier-reid.com

Über Nexom

Nexom mit Sitz in Winnipeg, Manitoba, bietet Ingenieuren und Betreibern schlüsselfertige biologische, Filtrations- und Abwasserteich-basierte Technologielösungen zur Nährstoffentfernung und für saubereres Wasser. In mehr als 800 Anlagen weltweit nutzen Betreiber die Nexom-Technologien, um die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften für Schadstoffe wie Ammoniak, Phosphor, Nitrat, biologischen Sauerstoffbedarf (BSB) und die Wiederverwendung von Abwasser zu erreichen, insbesondere in kalten Klimazonen. nexom.com

Über Axius Water

Axius Water wurde 2019 mithilfe des Global Impact Fund von KKR und in Partnerschaft mit XPV Water Partners gegründet. Die differenzierten Produkte und Dienstleistungen von Axius verbessern die Effektivität des Abwasseraufbereitungsprozesses, wodurch die Qualität des aufbereiteten Wassers messbar verbessert wird. Die Plattform expandiert weltweit, während sie ein diversifiziertes Portfolio von Betreibergesellschaften aufbaut, die führende Lösungen zur Verbesserung des gesamten Abwassermanagements anbieten. Für weitere Informationen über Axius Water besuchen Sie bitte www.axiuswater.com.

