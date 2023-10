NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die "Nürnberger Zeitung" zu Selenskyj/EU:

"Im Oktober wird in Polen das Parlament neu gewählt. Vor diesen komplizierten Hintergründen versucht der ukrainische Präsident WolodymyrSelenskyj, den Weg seines Landes in die EU unumkehrbar zu machen. Eigentlich habe das Außenministertreffen in Kiew ja schon in der EU stattgefunden, meinte er. Verständlich aus seiner Sicht. Für die EU allerdings verstärkt das Drängeln Selenskyjs die Notwendigkeit, ihm klarzumachen, dass auch sein Land alle Beitrittsvoraussetzungen erfüllt haben muss, ehe es soweit ist."/yyzz/DP/men