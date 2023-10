Die HD-PLC*1 Alliance meldet, dass sie ihren Namen von "HD-PLC Alliance" auf "Nessum*2 Alliance" (im Folgenden als "Alliance" bezeichnet) geändert hat, um die nächste Generation von IEEE 1901*3-Standards für kabelgebundene und drahtlose Kommunikation (beliebige Medien) für den industriellen IoT-Markt voranzutreiben.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231003732397/de/

Society and Lifestyles with Nessum (Graphic: Business Wire)

Der Hintergrund für diese Namensänderung auf "Nessum Alliance" war folgender: Nachdem Panasonics Kommunikationstechnologie auf Basis der Wavelet OFDM PHY/MAC-Technologie*4 im August als Entwurf 1.0 in der Arbeitsgruppe für den Kommunikationsstandard der nächsten Generation IEEE P1901c der IEEE Standards Association genehmigt wurde*5 an dem die Allianz und ihre Mitglieder teilnehmen hat Panasonic letzten Monat den Markennamen der Kommunikationstechnologie von "HD-PLC" auf "Nessum" geändert.*6. Infolgedessen hat die Allianz ihren Organisationsnamen geändert, um auch in Zukunft diese Kommunikationstechnologie weiter zu fördern.

Als Reaktion auf den zunehmenden Bedarf an robuster und kostengünstiger Kommunikation in diesem hoch diversifizierten IoT-Markt wird die Alliance die IEEE 1901-Technologie, die für ihre leitungssparende Hochgeschwindigkeitskommunikation mit großer Reichweite über bestehende Stromleitungen/Koaxialkabel/spezialisierten Leitungen genutzt wird, weiter vorantreiben. Zudem wird diese Technologie als Grundlage für neue drahtlose Kommunikationsfunktionen mit kleiner Reichweite*7, einschließlich Unterwasserkommunikation, dienen. Danach wird an einem neuen Stadium sowohl im kabelgebundenen als auch im drahtlosen Kommunikationsbereich (beliebige Medien) gearbeitet, um zu den wachsenden IoT-Gesellschaften beizutragen.

Die Nessum Alliance (ehemals HD-PLC Alliance) ist eine gemeinnützige Organisation, die im September 2007 von der Panasonic Holdings Corporation (zum Zeitpunkt der Gründung als Panasonic Corporation firmierend) gegründet wurde, um den IEEE-Standard 1901 voranzutreiben, Interoperabilität und Zertifizierung für Nessum durchzuführen sowie an internationalen Standardisierungsaktivitäten für Kommunikationsgeräte teilzunehmen, die das HD-PLC-Kommunikationssystem verwenden und dem internationalen Standard IEEE 1901 entsprechen.

Weitere Informationen, auch zu Mitgliedschaften, finden Sie auf unserer Website unter https://nessum.org/

Anmerkung:

*1. HD-PLC oder HD-PLC sind eingetragene Marken oder Marken der Panasonic Holdings Corporation in Japan und anderen Ländern.

*2. "nessum" und sein Logo sind eingetragene Marken oder befinden sich in einem laufenden Markenantragsverfahren der Panasonic Holdings Corporation in Japan und anderen Ländern. Unsere Produkte entsprechen der von der Panasonic Holdings Corporation entwickelten Nessum-Technologie.

*3. https://standards.ieee.org/standard/1901-2020.html

*4. https://nessum.org/media/technology-blog/nessum-technical-overview

*5. https://nessum.org/media/pressrelease/20230908-01e

*6. https://news.panasonic.com/global/press/en230907-2

*7. https://news.panasonic.com/global/press/en211110-2

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231003732397/de/

Contacts:

Nessum Alliance Office

info@nessum.org