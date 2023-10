Emittent / Herausgeber: Montano Real Estate GmbH / Schlagwort(e): Ankauf/Immobilien

Montano Real Estate erwirbt Bildungscampus "Haus des Lebenslangen Lernens" im hessischen Dreieich von Hannover Leasing-Fonds



Kaufpreis von ca. 116 Mio. Euro eine der größten Einzeltransaktionen auf dem deutschen Gewerbeimmobilienmarkt im Jahr 2023

Objekt ist langfristig an den Kreis Offenbach vermietet München, 4. Oktober 2023 - Die Montano Real Estate GmbH ("Montano", www.montano.eu), hochspezialisierter Partner für Investitionen im Commercial Real Estate, hat ein weiteres attraktives Objekt erworben. Das Bildungszentrum "Haus des Lebenslangen Lernens" (HLL) im hessischen Dreieich verfügt über 32.500 qm Fläche sowie ein eigenes Parkhaus und ist bis zum Jahr 2038 an den Kreis Offenbach vermietet. Der Kaufpreis liegt bei knapp 116 Mio. Euro. Verkäufer ist ein Fonds der Corestate-Tochter Hannover Leasing. "Wir sind sehr erfreut, dass wir mit dem Erwerb des Bildungscampus HLL Dreieich einen weiteren Deal erfolgreich abschließen konnten. Ein großes ‚Danke' an unser Team, dass diese komplexe Transaktion hochprofessionell durchgezogen hat", sagt Montano-Mitgründer und Managing Partner Ramin Rabeian. "Die soziale Infrastruktur - Einrichtungen und Dienste zur sozialen Versorgung unserer Bevölkerung - ist ein extrem wichtiger Pfeiler unserer Gesellschaft. Wir sind stolz darauf, mit dem "Haus des lebenslangen Lernens" hierzu einen Beitrag leisten zu können. Das HLL ist als eines der größten Schul- und Vorzeigeprojekte sehr renommiert. Im Bereich Bildung besteht ein enormer Investitionsbedarf." Campus HLL wichtiger Bestandteil der öffentlichen Bildungsinfrastruktur

Mit dem vielbeachteten Bildungsprojekt Haus des Lebenslangen Lernens, Campus Dreieich hat der Kreis Offenbach das Bildungskonzept des Europäischen Rates und die "Strategie für Lebenslanges Lernen" von Bund und Ländern umgesetzt. Das ab 2007 zum Teil sanierte oder umgebaute und zum Teil neu errichtete Bildungszentrum in Dreieich-Sprendlingen ist inzwischen ein wichtiger Baustein der öffentlichen sozialen Infrastruktur. Es führt verschiedene Schul-, Bildungs- und Betreuungsformen des Kreises Offenbach in einem Campus zusammen. Auf dem HLL-Gelände lernen Kinder neben Berufsanfängern, Profis, Volkshochschülern, Studenten und Rentnern. Den Kern der Einrichtungen bilden die Max-Eyth-Schule (Berufsschule), ein Gymnasium und eine Realschule für Erwachsene sowie die Volkshochschule Kreis Offenbach. Eng damit verbunden sind die Volkshochschule und die Musikschule Dreieich sowie das Medienzentrum, die ebenfalls auf den Campus gezogen sind. Darüber hinaus gibt es weitere Bildungsanbieter, wie z.B. Allservice, Asklepios Krankenpflegeschule, Hessische Akademie für Bürowirtschaft, Promethean, Strothoff International School Rhein-Main sowie Einrichtungen des Bischöflichen Ordinariats Mainz, die Deutsche Vermögensberatung und Einrichtungen der Diakonie, die eine Vielfalt an Kompetenzen, Erfahrungen und Programmen mitbringen. Hohe Transaktionssicherheit dank Gleitpreisklausel

Um der volatilen Zinsentwicklung bis zum geplanten Closing Ende September Rechnung zu tragen, war in den Kaufvertrag eine Preisgleitklausel integriert worden. Bei weiter steigendem Marktzins sollte der Kaufpreis sinken, bei fallenden Zinsen dagegen steigen. Dieser Mechanismus gab beiden Seiten Transaktionssicherheit. Investitionen in Public Social Infrastructure als sichere Geldanlage

Investitionen in die öffentliche soziale Infrastruktur in Deutschland haben in den letzten Jahren stark an Attraktivität gewonnen. Der Fokus der Investoren liegt dabei auf Immobilien und Projekten, die wesentlich für die Aufrechterhaltung wichtiger gesellschaftlicher Funktionen sind, wie beispielsweise Verwaltung, Gesundheitsversorgung, Verkehrsnetze und Energieversorgung, aber auch Bildung. Gerade in Zeiten hochvolatiler Märkte erweist sich das Anlagesegment der öffentlichen sozialen Infrastruktur als verlässlicher Hafen für institutionelle Investoren. Eigentümer oder Mieter in diesem Segment sind überwiegend staatliche Stellen, die im Vergleich zum Privatsektor ein sehr geringes Ausfallrisiko haben. "Als Investor und aktiver Asset Manager ist Montano auch auf die Wertsteigerung der uns anvertrauten und natürlich auch unserer eigenen Objekte bedacht", so Rabeian weiter. "Gerade bei Bestandsimmobilien ergeben sich durch gezielte ESG-Maßnahmen teils erhebliche Wertsteigerungspotenziale. Der damit verbundene Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit und Klimaschutz im Immobiliensektor ist mehr als nur ein schöner Nebeneffekt." Montano wurde bei der Transaktion von McDermott unter der Federführung von Partner Frank Müller sowie technisch von Kroll beraten. Über Montano Real Estate

Montano ist der hochspezialisierte, gleichgesinnte Partner für Commercial Real Estate. Wir handeln konsequent unternehmerisch und machen Komplexes einfach. Von Büros in München, Frankfurt und Berlin aus sondieren wir den Markt. Chancen erkennen wir schnell und nutzen sie beherzt. Seit über 10 Jahren entwickeln wir Investmentprodukte für deutsche und internationale institutionelle Anleger und verfolgen dabei konsequent die Ziele Nachhaltigkeit, Rendite- und Wertsteigerung.

