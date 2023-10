FRANKFURT (dpa-AFX)



AKTIEN

DEUTSCHLAND: - WEITERE KURSVERLUSTE - Im Dax zeichnen sich zur Wochenmitte weitere Verluste ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,4 Prozent tiefer auf 15 020 Punkte. Das wäre ein weiteres Tief seit März. "Die Zinsen bleiben für die Aktienmärkte der große Spielverderber", erklärte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. "Bei 20-jähriger Laufzeit steht bei US-Staatsanleihen jetzt die 5 vor dem Komma. Hierzulande bedeuten 3,2 Prozent bei den 20-Jährigen ein neues 12-Jahres-Hoch." Zudem herrsche mit dem nur temporär gelösten US-Haushaltsstreit "Unsicherheit zur Unzeit".

USA: - SCHWACH - Die Furcht vor weiter steigenden Leitzinsen hat die US-Börsen am Dienstag stark belastet. Als Bürde erwies sich, dass die Rendite zehnjähriger US-Anleihen nach robusten Daten vom Arbeitsmarkt auf den höchsten Stand seit 16 Jahren geklettert war. Ein starker Arbeitsmarkt könnte die Notenbank Fed dazu veranlassen, noch stärker gegen die hohe Inflation vorzugehen - mit entsprechend negativen Konsequenzen für die Wirtschaft und damit den Aktienmarkt. Der Dow Jones Industrial verlor 1,29 Prozent auf 33 002,38 Punkte und bewegte sich damit auf dem Niveau von Anfang Juni.

ASIEN: - ERNEUTE VERLUSTE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben auch am Mittwoch deutlich nachgegeben. Die Sorge vor weiter steigenden Zinsen in den USA belastet die Märkte weiterhin. In Japan sank der Leitindex Nikkei 225 zuletzt um 1,7 Prozent. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungsregion gab im späten Handel um ein Prozent nach. In China blieben die Börsen wegen eines Feiertags erneut geschlossen.



DAX 15 085,21 -1,06%

XDAX 15 081,06 -0,86%

EuroSTOXX 50 4095,59 -1,02%

Stoxx50 3852,23 -0,88%



DJIA 33 002,38 -1,29%

S&P 500 4229,45 -1,37%

NASDAQ 100 14 565,616 -1,83%°



ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:





Bund-Future 126,92 -0,20%°



DEVISEN:





Euro/USD 1,04699 0,03%

USD/Yen 149,1725 0,10%

Euro/Yen 156,1975 0,13%°



ROHÖL:





Brent 90,89 -0,03 USD WTI 89,21 -0,02 USD°

/jha/