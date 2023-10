DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

UKRAINE - EU-Ratspräsident Charles Michel befürwortet den Beitritt der Ukraine bis zum Jahr 2030 - unter Bedingungen. "Die Ukraine kann 2030 zur EU gehören, wenn beide Seiten ihre Hausaufgaben machen", sagte Michel im Interview mit dem Nachrichtenmagazin Spiegel. Von der EU verlangte Michel unter anderem die Beschleunigung der "Entscheidungsprozesse". Mit der zügigen Aufnahme der Ukraine würde die EU auch "beweisen, dass sie geopolitisch handlungsfähig ist", so Michel. (Spiegel)

ASYLPOLITIK - Beim angestrebten Migrationspakt zwischen Regierung und Opposition zeichnen sich harte Konflikte ab. So lehnt die Union die jüngsten Forderungen aus der Ampel nach einer Streichung der verbliebenen Arbeitsverbote für Asylbewerber klar ab. "Ich kann mir eine Zustimmung der Union zur völligen Streichung der Arbeitsverbote in einem Migrationspakt mit der Ampelkoalition nicht vorstellen", sagte Thorsten Frei, der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion der Süddeutschen Zeitung. "Man löst damit keine Probleme, sondern schafft neue." Welche Asylsuchenden arbeiten dürfen, hängt von ihrem Status ab. Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge hatte zuletzt eine Streichung aller Einschränkungen gefordert und bekam dafür Unterstützung von der FDP. (Süddeutsche Zeitung)

HOME OFFICE - In London hat nach der Pandemie die Rückkehr vieler Arbeitnehmer an den Arbeitsplatz längst nicht in dem Ausmaße stattgefunden wie erwartet. Das ist nicht zuletzt der gewachsenen Verhandlungsmacht der Arbeitnehmer, aber auch den neuen Technologien geschuldet. In welchem Maße Home Office zur neuen Realität geworden ist, belegen nun Zahlen zum monatlichen Passagieraufkommen der regionalen Bahngesellschaften. (Börsen-Zeitung)

