NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Kering von "Outperform" auf "Market-Perform" abgestuft und das Kursziel von 582 auf 492 Euro gesenkt. Auf der "Fashion Week" in Mailand habe es mit der ersten Kollektion des neuen Gucci-Kreativdirektors Sabato de Sarno nicht den erhofften großen Wurf gegeben, schrieb Analyst Luca Solca in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies reiche dann nicht aus, um von einer schnellen und ausgeprägten Wiederbeschleunigung des Umsatzes auszugehen. Eine geschwächte Verbrauchernachfrage könne 2024 die Probleme von Gucci weiter verschärfen./tih/zb



