Die Partnerschaft bietet Käufern einen nachhaltigen Beschaffungsweg durch vollständig integrierte Funktionen zur Messung, Reduzierung und Kompensation von Kohlenstoffemissionen.

OpenX Technologies, Inc., eine der weltweit führenden Omnichannel-Plattformen für die Angebotsseite, hat heute eine wegweisende Partnerschaft mit Cedara, der Carbon Intelligence Platform, bekannt gegeben. Durch diese Integration ist OpenX das erste Unternehmen für digitale Werbung, das über die Plattform von Cedara eine automatisierte Emissionsmessung für Kampagnen, reduzierte Kampagnenemissionen und eine kundenspezifische Klimaschutzportfolio-Lösung für verbleibende Kampagnenemissionen anbietet.

Durch die Bündelung der Kompetenzen von Cedara im Bereich der Emissionsreduzierung und des Emissionsausgleichs im Medienbereich mit der Position von OpenX als erstem Net-Zero-Adtech-Unternehmen übernimmt diese Partnerschaft eine Vorreiterrolle in der Nachhaltigkeitsinitiative der Branche mit erstklassigen Lösungen zur Messung und Reduzierung von Emissionen sowohl auf Unternehmensebene als auch im Medienvertrieb.

Diese vollständig integrierte Lösung ermöglicht es Käufern:

Daten zu Unternehmensemissionen mit Medieneinkäufen zu synchronisieren

hochgradig kuratierte und von Dritten zertifizierte Projekte zuzugreifen

Transparenz und eine individuelle Anpassung der Art und Weise zu erreichen, wie und welche Kompensationen durch die Erstellung von individuellen Kompensationsportfolios genutzt werden

ein nahtloses Onboarding durchzuführen und die Emissionen der Kampagnen von OpenX zu messen

Cedara bietet sowohl auf Unternehmens- als auch auf Kampagnenebene automatisierte Omnichannel-Emissionsmessungen und umfassende Business-Intelligence für Werbetreibende und die Medienlieferkette. In Kombination mit den umfassenden Medienaktivitätsdaten von OpenX sorgt diese Partnerschaft für eine transparente und genaue Emissionsmessung, um den Käufern einen wirklich nachhaltigen Lieferpfad zur Verfügung zu stellen.

"Wir sind begeistert von der Möglichkeit, mit OpenX zusammenzuarbeiten, da das Unternehmen sich langfristig für Nachhaltigkeit einsetzt und kontinuierlich Innovationen vorantreibt. Unsere Partnerschaft bietet Käufern ein nachhaltiges programmatisches End-to-End-Produkt, das sie in der Form nirgendwo anders bekommen können", so Eric Shih, COO von Cedara.

"Mit Cedara können wir eine End-to-End-Lösung anbieten, die Marken in die Lage versetzt, die Auswirkungen ihrer digitalen Aktivitäten zu messen. Außerdem ermöglicht sie Kontrolle und Transparenz im Hinblick darauf, wie und wo Qualitätskompensationen eingesetzt werden, während gleichzeitig die Leistung unseres gesamten Verlagsportfolios gesteigert wird", so Joseph Worswick, VP EMEA und Head of Global Sustainability bei OpenX. "Angesichts des Engagements von OpenX für unsere eigene Emissionsreduzierung freuen wir uns sehr, dass immer mehr Unternehmen erfolgreich Nachhaltigkeitslösungen entwickeln. Dies ist ein Beleg dafür, dass die Nachfrage hierfür im Bereich der digitalen Werbung wächst."

Über Cedara

Cedara wurde 2021 gegründet und widmet sich der Mission, Unternehmen bei der Dekarbonisierung zu unterstützen und eine nachhaltigere Zukunft für die Gesellschaft zu schaffen. Mit seiner End-to-End-Klimamanagement-Softwareplattform ermöglicht Cedara es Unternehmen jeder Größe, zusammen mit ihren Mitarbeitern alle Kohlenstoffemissionen zu messen, zu reduzieren, auszugleichen und zu dokumentieren. Cedara setzt auf einen leistungsstarken, datengesteuerten Ansatz, um transformative Lösungen für Unternehmen und ihre Partner zu entwickeln und den Übergang zu einer klimafreundlichen Wirtschaft zu beschleunigen. Weitere Informationen finden Sie unter cedara.io.

Über OpenX

OpenX ist eine Supply-Side-Plattform, die Marktführer in der Werbetechnologie ist und dazu beiträgt, eine Welt zu schaffen, in der das Open Web prosperiert. Das Unternehmen unterstützt Werbung im Internet, auf mobilen Endgeräten und im Connected TV. Außerdem ermöglicht es Werbetreibenden, ihre Zielgruppen über das globale Netzwerk von OpenX-Publishern zu erreichen. OpenX arbeitet mit über 130.000 Premium-Publisher-Domains zusammen und erhält jeden Tag mehr als 300 Milliarden Werbeanfragen. OpenX ist ein zertifiziertes CarbonNeutral®-Unternehmen und wurde für die Erfüllung seiner SBTi Net-Zero-Ziele verifiziert. Besuchen Sie die Unternehmens-Website unter www.openx.com.

