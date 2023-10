ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Zalando von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 48 auf 26,50 Euro gesenkt. Der neu zuständige Analyst Yashraj Rajani passte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Online-Modehändler an - einer geringeren Prognose für den Umsatz, aber höherer Marge. Den Weg zu einer höheren Profitabilität und die erhoffte Rückkehr zu einem Bruttowarenvolumen, das konstant wieder prozentual zweistellig ausfällt, hält er in der Aktie für eingepreist. Er änderte die Bewertungsmethode hin zu einer vollständigen Orientierung am abgezinsten Zahlungsstrom./tih/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.10.2023 / 15:07 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2023 / 15:07 / GMT



ISIN: DE000ZAL1111