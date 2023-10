Flexcera Smile Ultra+ ist ein Nanokeramikharz der nächsten Generation für den 3D-Druck einer breiten Palette von dauerhaften und temporären Zahnrestaurationen, einschließlich Zähnen für Prothesen, Kronen, Inlays, Onlays, Brücken, Veneers sowie vollständige, monolithische und teilweise Prothesen

Anwender von Desktop Health, EnvisionTEC und Carbon-3D-Druckern können zukünftig Flexcera Smile Ultra+ auf spezifizierten DLP-Drucksystemen drucken

Desktop Health startet eine "Smile, Europe"-Kampagne, um die zahnärztliche Gemeinschaft über die Vorteile von Flexcera-Harzen aufzuklären, wie zum Beispiel digitale Workflows am selben Tag sowie dauerhafte und anpassbare digitale Designs, die leicht zu modifizieren und reproduzieren sind

Desktop Health, die vertrauenswürdige Healthcare-Marke von Desktop Metal (NYSE:DM), gab bekannt, dass ihr begehrtes Zahnharz Flexcera Smile Ultra+ für den 3D-Druck von dauerhaften und temporären Restaurationen nun in Europa erhältlich ist. Dies folgt auf die erfolgreiche Zertifizierung als Medizinprodukt der Klasse IIa gemäß der Medizinprodukteverordnung (MDR) der Europäischen Union.

Flexcera Smile Ultra+ bietet außergewöhnliche Festigkeit, lebensechte Ästhetik und die langfristige Leistung, die von einem dauerhaften Restaurationsmaterial erwartet wird. Flexcera Smile Ultra+ hat bereits die Zulassung der FDA gemäß 510(k) Klasse II und ist seit Februar 2022 in den Vereinigten Staaten kommerziell erhältlich. Die MDR-Zertifizierung der EU wird den Zugang zu diesem innovativen Material für mehr zahnärztliche Labors und Kliniker erweitern.

"Dank seines lebensechten Aussehens und seiner außergewöhnlichen Leistungsfähigkeit hat sich Flexcera Smile Ultra+ in der zahnärztliche Gemeinschaft als bahnbrechendes 3D-Druckharz etabliert", sagte Lou Azzara, President von Desktop Health. "Weltweit setzt die Zahnindustrie vermehrt auf digitale Lösungen sie wechselt zu intraoralen Scannern und digitalen Fertigungstechniken, die den Patienten zuverlässige, maßgeschneiderte Lösungen in kurzer Zeit bieten, einschließlich der Produktion und Lieferung am selben Tag für viele Anwendungen. Unser hochwertiges Flexcera-Material ist in dieser Umgebung zur bevorzugten Lösung für Ärzte und Patienten geworden, und wir freuen uns, es endlich unseren europäischen Labors, Ärzten und Patienten anbieten zu können."

Anwender von Desktop Health, EnvisionTEC und Carbon-DLP-3D-Druckern können ab sofort Flexcera Smile Ultra+ in den Zahntönen A1, A2, A3, A3.5, B1 und Bleach über autorisierte Händler erwerben.

Weitere Informationen zu Flexcera Smile Ultra+ und dem Sortiment von Flexcera-Harzen finden Sie unter TeamDM.com/Flexcera.

Über Desktop Health

Desktop Health, eine Healthcare-Marke im Portfolio von Desktop Metal, bietet bewährte technologische Lösungen zur additiven Fertigung sowie fortschrittliche Materialien, die das Leben von Patienten verbessern. Seit über 20 Jahren produzieren die hochpräzisen 3D-Drucker von Desktop Health und die hochwertigen biokompatiblen Materialien regulierungsgeprüfte Lösungen für Zahnmedizin, Medizin und Biofabrikation. Weitere Informationen zu Desktop Health finden Sie auf www.desktophealth.com

Über Desktop Metal

Desktop Metal (NYSE:DM) treibt die Additive Fertigung 2.0 voran, eine neue Ära der bedarfsgesteuerten, digitalen Massenproduktion von industriellen und medizinischen Produkten sowie Verbraucherprodukten. Unsere innovativen 3D-Drucker, Materialien und Software bieten die benötigte Geschwindigkeit, Kostenersparnis und Bauteilqualität für diese Transformation. Wir sind die ursprünglichen Erfinder und Weltmarktführer der 3D-Druckverfahren, von denen wir glauben, dass sie diese Umstellung ermöglichen werden: Binder Jetting und Digital Light Processing. Heute drucken unsere Systeme Metall, Polymer, Sand und andere Keramiken sowie Schaumstoff und recyceltes Holz. Hersteller auf der ganzen Welt nutzen unsere Technologie, um Zeit und Geld zu sparen, Abfall zu reduzieren, die Flexibilität zu erhöhen und Designs zu produzieren, die Lösungen für die schwierigsten Probleme der Welt und einst unmögliche Innovationen ermöglichen. Erfahren Sie mehr über Desktop Metal und unsere Marken TeamDM auf www.desktopmetal.com.

