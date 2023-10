Emittent / Herausgeber: fund2seed GmbH / Schlagwort(e): Produkteinführung/Patent

Cast Coils GmbH: Gewinner des Econic Start-Up-Award 2023



04.10.2023 / 08:30 CET/CEST

Elektrische Antriebe ressourcenschonend zu produzieren - das Konzept von Cast Coil GmbH überzeugt beim Nachhaltigkeitskongress 2023



Münster, 04. Oktober 2023 - Elektromotoren sind ein wesentlicher Baustein für eine klimaneutrale Zukunft. Mit ihrer Hilfe lassen sich Verbrennungsmotoren substituieren, die heute noch fast ausschließlich mit fossilen Brennstoffen betrieben werden.



Ein Forschungsteam am Fraunhofer IFAM hat eine innovative Technologie entwickelt, die bei der Herstellung von Elektromotoren die Verwendung von Aluminium statt Kupfer ermöglicht. Dies gelingt durch den Einsatz einer neuartigen, gegossen Spule (CAST COIL), die eine Leistungssteigerung und Gewichtsreduktion und viele weitere Vorteile für Elektromotoren bietet. Dieser innovative Ansatz reduziert nicht nur die Produktionskosten erheblich, sondern hat auch positive Auswirkungen auf die Umweltbilanz: Aluminium ist leichter als Kupfer, was zu einer Gewichtsreduktion der Motoren führt und somit den Energieverbrauch bei Elektromobilität und industriellen Anwendungen verringert. Gründer der Cast Coil GmbH sind drei Mitarbeiter des Fraunhofer IFAM. Anfang September wurde das Start-Up im Handelsregister eingetragen und das Gründerteam ist stolz, bereits den ersten Award gewonnen zu haben.



Franz-Josef Wöstmann, Erfinder und Geschäftsführer der Cast Coil GmbH: "CAST COIL ist eine bahnbrechende Entwicklung. Die Spulen können durch klassische Gießereien hergestellt werden, generieren erhebliche Leistungssteigerungen und erlauben so eine deutlich höhere Energieeffizienz."

Argumente, die auf dem Nachhaltigkeitskongress in Frankfurt überzeugen konnten.



Der Nachhaltigkeitskongress 2023 der Fachmedien Otto Schmidt KG ist ein Top-Event für EntscheiderInnen, ExpertInnen und Interessierte zum Thema Nachhaltigkeit in Unternehmen. Der Econic Start-Up Award zeichnet junge Unternehmen aus, die mit innovativen Produkten und kreativen Geschäftsmodellen die Transformation der Wirtschaft vorantreiben.



"Als wir vor über 10 Jahren mit der Entwicklung der CAST COIL's begonnen haben, waren wir bereits überzeugt, dass elektrische Antriebe einen maßgeblichen Anteil an der Transformation haben werden. Ziel der Entwicklungsarbeit war, dass wir der Industrie, einen deutlichen Leistungssprung als Wettbewerbsvorteil bieten und gleichzeitig eine ressourcenschonende Produktion ermöglichen. Die Auszeichnung zeigt, dass wir den richtigen Weg gewählt haben. Gleichzeitig sehen wir uns in der Verantwortung, dem Titel auch Resultate folgen zu lassen." führt Franz-Josef Wöstmann weiter aus.



ÜBER CASTCOIL



Die Cast Coil GmbH mit Hauptsitz in Münster hat sich die exklusiven Nutzungs- und Vermarktungsrechte der CAST COIL-Technologie von Fraunhofer gesichert. Mit einem Team von Wissenschaftlern und Praktikern versetzt das Unternehmen Lizenznehmer in die Lage, CAST COIL's in hoher Stückzahl und Qualität zu produzieren und vermittelt gleichzeitig das Knowhow über den Einsatz und Möglichkeiten neuer Geometrien und Werkstoffe an die Hersteller von Elektromotoren und -generatoren.



Kontakt: Franz Josef Wöstmann

franjo.woestmann@castcoil.de

Tel: (0176) 87897007

www.castcoil.de





