Die Börsenkapitalisierung von Sandoz dürfte aufgrund erster vorbörslichlicher Indikationen bei etwas unter 20 Milliarden Franken zu liegen kommen.Basel - Für den Generika-Spezialisten Sandoz geht es am heutigen Mittwochmorgen zurück in die Unabhängigkeit. Der Mutterkonzern Novartis spaltet die Generikasparte über einen Spin-Off ab, um so die eigenen Transformation in ein fokussiertes Pharmaunternehmen abzuschliessen. Novartis-Aktionäre bekommen für fünf Aktien je einen Sandoz-Titel. Die gleiche Aufteilung gilt für die American Depositary...

