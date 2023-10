Die GAM-Aktionärsgruppe Newgame hat mit einem Übernahmeangebot für einen Teil der Aktien ihre Position deutlich ausgebaut.Zürich - Die GAM-Aktionärsgruppe Newgame hat mit einem Übernahmeangebot für einen Teil der Aktien ihre Position deutlich ausgebaut. Sie hält nach Ablauf der Hauptangebotsfrist nun 27,1 Prozent am Vermögensverwalter. Newgame hatte 55 Rappen in bar pro Aktie für maximal 28 Millionen Aktien angeboten, was 17,5 Prozent des ausgegeben Aktienkapitals entspricht. Es seien sogar über 40 Millionen Aktien...

