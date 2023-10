Um 3,7 Prozent ging es am Dienstag mit Amazon abwärts. Nach einem schwachen September mit einem Kursverlust von acht Prozent fiel damit auch der Start in den Oktober schwach aus (-2 Prozent). Die Aktie bleibt unterhalb der 100-Tage-Linie. JPMorgan-Analyst Douglas Anmuth macht den Amazon-Bullen Hoffnung."Wir hören in unseren Investorengesprächen derzeit eine Reihe von Bedenken bei Amazon, zum Beispiel, was das Wachstum bei AWS angeht und die Konsumlaune der amerikanischen Verbraucher", so Anmuth ...

