Jakob Ems (Gurupress.de) - Die Volkswagen-Aktie präsentiert sich derzeit in einer weniger erfreulichen Lage: Nach dem Abschluss bei 107 EUR am Dienstag zeigt der Kurs ein Minus von 1,9 % im Wochenvergleich. Nicht nur die Unternehmensperformance in den USA wirkt bedenklich, sondern auch technische Indikatoren wie der 200-Tage-Durchschnitt (GD200) deuten auf eine negativere Entwicklung hin. Insbesondere fällt auf, dass der GD200 selbst ...

