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WKN: ZAL111 | ISIN: DE000ZAL1111 | Ticker-Symbol: ZAL
Xetra
04.10.23
10:15 Uhr
20,080 Euro
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Branche
Handel/E-Commerce
Aktienmarkt
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ZALANDO SE Chart 1 Jahr
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ZALANDO SE 5-Tage-Chart
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20,10020,11010:30
20,10020,12010:30
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ABOUT YOU
ABOUT YOU HOLDING SE Chart 1 Jahr
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ABOUT YOU HOLDING SE5,250-0,38 %
SARTORIUS AG VZ310,20-0,93 %
ZALANDO SE20,080-1,86 %
ZALANDO SE ADR9,850-3,43 %
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