BERENBERG SENKT DEUTSCHE KONSUM REIT AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 4,50 (7,50) EURCFRA HEBT INFINEON AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 41 (38) EUR DEUTSCHE BANK RESEARCH SENKT ZIEL FÜR SARTORIUS AUF 414 (430) EUR - 'BUY'HSBC SENKT BRENNTAG AUF 'HOLD' - ZIEL 82 EURUBS HEBT ZIEL FÜR ABOUT YOU AUF 6,1 (5,4) EUR - 'NEUTRAL'UBS SENKT ZALANDO AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 26,5 (48,0) EUR BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR AB INBEV AUF 68 (69) EUR - 'OVERWEIGHT'BARCLAYS SENKT CELLNEX AUF 'EQUAL WEIGHT' (OVERWEIGHT) - ZIEL 35 (48) EURBARCLAYS HEBT ZIEL FÜR NORDEA AUF 13,60 (13,20) EUR - 'OVERWEIGHT'BERENBERG HEBT SALMAR AUF 'HOLD' (SELL) - ZIEL 540 (460) NOKBERNSTEIN HEBT AIR FRANCE-KLM AUF 'OUTPERFORM' (MP) - ZIEL 15 (17) EURBERNSTEIN SENKT KERING AUF 'MARKET-PERFORM' (OUTPERFORM) - ZIEL 492 (582) EURDEUTSCHE BANK ...Den vollständigen Artikel lesen ...